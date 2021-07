¿Paris Hilton se convertirá en madre por primera vez? Ella responde.

¿Paris Hilton se convertirá en madre por primera vez? A lo largo del día circuló la información de que la socialité se estrenaría como mamá y formaría su propia familia.

Tras cuatro décadas de espera, la rubia de acuerdo al sitio Page Six está lista para ser mamá, pues está esperando a su primer hijo al lado de su pareja Carter Reum.

“Él es el chico de mis sueños. Es 100 por ciento el indicado. Hablamos sobre nuestra boda todo el tiempo y planificamos los nombres de nuestros hijos y todo eso”, dijo hace meses al podcast Trend Reporter.

La fuente señaló que la empresaria se sometió a tratamientos de fecundación in-vitro para poder convertirse en madre.

Te puede interesar: Estos son los errores más comunes en tu currículum.

“Estoy entusiasmada con este próximo capítulo de mi vida y con tener un socio tan comprensivo. Nuestra relación es de iguales. Nos hacemos mejores personas. ¡Valió la pena la espera!”, añadió hace unos meses.

Sin embargo, la propia rubia desmintió esta noticia en su podcast This is Paris: “300 mil mensajes. Todos mis iPhones estaban explotando, los cinco. Escuché a personas de las que no había tenido noticias en años. ¡Gracias a todos por todos los mensajes!”.

Si bien no descartó esta posibilidad, la socialité dejó claro que en este momento no está embarazada, con lo que sus planes de formar una familia más grande deberán esperar.

También podría interesarte: Lucía Méndez responde a polémica con maquillista que la llamó “déspota”.