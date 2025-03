Pati Chapoy lanza piropos a Christian Nodal, así reaccionó el cantante

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Christian Nodal horas antes de su concierto en la Monumental Plaza de Toros México, el cual forma parte de su gira “Pa´l Cora”.

¿A Christian Nodal no le gusta su voz?

Cuando Pati Chapoy le dijo al cantante que consideraba que tenía una voz muy sensual, el cantante de regional mexicano dijo: “Muchas gracias, pues la verdad no, a mí no me gusta tanto mi voz, pero qué te digo, con que te guste a ti, con eso”.

¿Por qué no le gusta su voz? “A mí no me gusta tanto mi voz, yo quisiera la de Luis Miguel, por ejemplo”, agregó, a lo que Pati Chapoy le respondió que “no, nada que ver contigo”.

¿Cuántos años tiene Christian Nodal?

El cantante reveló que tiene 26 años y su carrera la inició a los 17-18 años casi: “Desde el inicio empecé con mi familia, seguimos trabajando juntos y a mí me ayudaron mucho las redes y las plataformas digitales. Yo empecé como subiendo videos con mi guitarra y eso me ayudó mucho a conectar con un público que ahora es mi fan”.

Pati Chapoy elogió a Christian Nodal, señalando que es un “buen compositor, canta muy bien y le encantas a las mujeres”. “Gracias, cuánto piropo, muchas gracias”, reveló Nodal. Por su parte, Pati Chapoy le preguntó si se sentía incómodo con los piropos.

“No (me siento incómodo), pero no estoy acostumbrado a que me hablen tan bonito constantemente”, dijo entre risas Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar le habla muy bonito?

“Sí, la verdad que sí también, pero, aparte de ella ya no, entonces, es bonito escuchar cosas muy bonitas y más viniendo de ti”, recalcó Nodal.

¿Qué dijo sobre su show en la Plaza de Toros?

Christian Nodal dijo que es un recinto que impone, por ello, preparó un show muy bonito, además tiene preparadas grandes sorpresas, incluso el lanzamiento de su primer sencillo del álbum “Quién Como Yo”, que sale en mayo próximo. Nodal reveló que invitó a varios artistas, incluso a Ángela Aguilar, quien vive con ella.