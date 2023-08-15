Viuda del mánager de Luis Miguel niega que el cantante use dobles en sus conciertos

Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera mánager de Luis Miguel, reacciona a la versión de que el cantante utiliza dobles en sus conciertos, lanzada como un rumor por el periodista argentino, Luis Ventura. El tema ha escalado a niveles insospechados, aunque para ser un doble, evidentemente canta muy bien.

Hay que decirles a toda la audiencia, todos los que nos escuchan que, ni un doble, ni dos dobles, ni tres dobles; además, conociéndolo a ‘Mickey’ como es, jamás tendría un doble

Te puede interesar: Cynthia Klitbo vio la muerte de cerca en su cirugía del intestino

¿Qué opina sobre el cambio de Luis Miguel?

Lucía coincide en que la nueva imagen de Luis Miguel, ha alentado este tipo de versiones y atribuye lo bien que se ve al amor que irradia por su nueva pareja, Paloma Cuevas.

Baila con los músicos, cantan, arman canciones, está feliz, está súper delgado, pero no está demacrado como dicen todos, yo creo que debe de ser por esta relación que tiene con Paloma Cuevas, que la verdad se lo ve que está muy, muy enamorado. Al final, él canta el ‘Cucurrucucú Paloma’ y no sabes como lo canta y se lo dedica a ella, me da la impresión de que esta pareja, lo contiene y él se siente bien

¿Qué mensaje tiene para Luis Ventura?

Sobre las recientes declaraciones de Lorena de la Torre, prima de Luis Miguel, quien insiste que la indigente de origen asturiano Honorina Montes, en realidad es la madre del cantante. Además Lucía recomendó terapia al periodista Luis Ventura, en cuyo programa, también se inició este rumor.

También te puede interesar: Niurka se le va a la yugular a Luis Miguel por no pagar la pensión

Tiene un problema personal, no sé si es porque Luis Miguel no da nota, entonces tiene algo él que tiene que trabajarlo, yo se lo dije, se lo dije ya en dos oportunidades

Lucía Miranda, acudió ya a dos de los conciertos de los diez que Luis Miguel, ofrece por estos días en Argentina y lo hizo sin pagar un solo boleto.