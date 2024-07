Paty Cantú habla del hipotiroidismo que padece y las críticas que ha recibido

A la par de su éxito como una de las mejores cantantes y compositoras de México, Paty Cantú atraviesa una de las etapas más oscuras y complicadas de salud después de que le fue diagnosticado un severo cuadro de hipotiroidismo que la ha llevado a sufrir depresión e incluso a recibir ataques en redes sociales por su apariencia física.

¿Qué dijo Paty Cantú?

En exclusiva para Ventaneando , Paty Cantú declaró que “yo me siento bonita los días que amanezco linda y los días que amanezco hinchada y los días que amanezco cansada, y los días que amanezco fresca como lechuga porque esto es lo que tengo y esto es solamente un reflejo y una coraza de lo que tengo aquí (en la mente) y lo que tengo aquí (en el corazón)”.

“Entonces, lo defiendo con el mismo gusto todos los días, en general invitaría a que no nos dejemos, no hablemos de las vidas y de los cuerpos ajenos, mejor hablemos del arte, de la música, del trabajo, de la humanidad de las personas, esa sería mi invitación”, agregó Paty Cantú.

¿Paty Cantú ya no hablará más de su padecimiento? Paty Cantú eligió a Ventaneando para hablar por última vez de su padecimiento y estas son sus razones.

“Para siempre voy a tener esto, lo llevo teniendo muchos años, no había tenido tanta fluctuación como últimamente, pero es que apenas me cambiaron la dosis. Creo que el que yo hable de esto hace que la gente hable más de esto de lo que realmente me está pasando o afectando. Entonces, tampoco quiero convertir esto como en un bucle, será la última vez que me oigan hablar de esto así”, recalcó.

¿Paty Cantú celebrará 20 años de carrera?

Actualmente, Paty Cantú se encuentra promocionando la canción “El Reloj del Corazón”, una colaboración junto al rapero mexicano Gera MX y se prepara para celebrar sus primeros 20 años de carrera con un concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 19 de octubre. “Me estoy preparando como si fuera mi boda”, finalizó la intérprete de “Afortunadamente No Eres Tú”, “Goma de Mascar”, “Suerte”; “Tal Vez” y “Clavo Que Saca Otro Clavo”, entre otras.