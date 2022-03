Paulina Dávila sorprende a Juan Pablo Medina. (FOTOS)

Si hay una pareja que vive un gran momento y que demuestra que el amor entre ellos es sincero, es la que conforman Juan Pablo Medina y Paulina Dávila.

Y es que la actriz ha estado en todo momento junto al histrión tras las complicaciones que este ha tenido de salud, pues recientemente a causa de una trombosis sufrió la pérdida de su pierna; sin embargo esta experiencia ha hecho más fuerte al actor de la serie La casa de las flores, entre otras exitosas producciones.

“Tuve un Infarto silencioso. Yo tengo un coágulo en el corazón e hizo que se aventaran por toda la arteria. Mi primera reacción fue de enojo, estaba encabronado de ¿por qué estoy aquí? Mi papá me dijo que pensara en mis prioridades, ahí fue cuando Paulina (su novia) entró y me choreó, pero cambió el chip en mi cabeza”, reveló para la revista GQ México.

“Yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar que de despertar sin una pierna. Soy muy afortunado, tomé la decisión de la amputación. Yo lo único que tenía en mente era salir de esta y que no me venciera”, agregó.



Paulina Dávila disfruta de su amor junto a Juan Pablo Medina

A través de su cuenta de Instagram, Paulina Dávila compartió una serie de fotografías en las que presume grandes momentos junto a Juan Pablo Medina, dejando claro que “todo va a estar bien, todo iba a estar bien, todo está muy bien. Lo mas lindo de la vida es poder vivirla”.

