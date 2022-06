En septiembre del año pasado, Don Pedro Rivera fue denunciado por acoso sexual por una mujer que dice haber trabajado durante casi dos décadas en su compañía disquera, Cintas Acuario, donde según afirma, el patriarca de la familia Rivera le hizo insinuaciones sexuales e incluso tocamientos indebidos.

Don Pedro, no solo fue denunciado por acoso sexual, sino que también fue demandado por despido injustificado, estrés emocional y salarios no cubiertos. Aunque siempre ha evitado hablar del tema, Don Pedro fue captado ayer lunes a su llegada a la corte central de Los Ángeles para atender una audiencia preliminar al juicio que inicia este día.

“Sí, señora”, respondió Don Pedro cuando se le cuestionó si estaba listo para el juicio. Y cuando se le preguntó sobre mandar un mensaje a la persona que lo demandó, esto respondió.

“No, nada”, declaró el patriarca de la familia Rivera, quien llegó a la corte a paso apresurado y portando ropa formal.

Y es que, el padre de Jenni Rivera fue acusado por una exempleada de su empresa Cintas Acuario de tocamientos inapropiados, agresiones físicas, despido injustificado, falta de pago, entre otros señalamientos que serán tratados en la corte de Los Ángeles.

Cintas Acuario tendrá nuevo dueño

A finales de mayo de 2022, Don Pedro ofreció una entrevista para los medios de comunicación y confesó que su hijo Juan Rivera quedará al frente de la disquera.

“Yo quisiera que estuvieran mejor, son los deseos que yo siempre he tenido, ya están grandes, ellos se tienen que arreglar y yo no me meto. Vamos a tener una conferencia de prensa, donde tenemos que anunciar que Juan es el encargado de Cintas Acuario, ahora”, dijo.

Pese a todo, Don Pedro Rivera enfrenta una nueva polémica con la joven que trabajó para Cintas Acuario hace algunos años.

