Pedro Rivera revela quién será su heredero en su disquera.

Pedro Rivera, patriarca de la Dinastía Rivera, asegura no tomar partido en el distanciamiento entre sus hijos Rosie, Lupillo y Juan, aunque adelantó que este último se quedará al frente de Cintas Acuario, disquera que él fundó y donde ahora también trabaja la propia Rosie, una vez que dejó de ser la albacea testamentaria de la desaparecida, Jenni Rivera.

Yo quisiera que estuvieran mejor, son los deseos que yo siempre he tenido, ya están grandes, ellos se tienen que arreglar y yo no me meto. Vamos a tener una conferencia de prensa, donde tenemos que anunciar que Juan es el encargado de Cintas Acuario, ahora

Te puede interesar: Familia de Carmen Salinas llora tras ver a la actriz en el cine.

Y también Rosie está trabajando conmigo y no sé si haya resentimiento de parte de ellos o algo, pero yo sigo siendo igual, sigo queriéndolos igual a todos, nunca vamos a dejar de ser familia

Pedro Rivera asegura que no se va a meter en el homenaje a su hija

A propósito de Jenni, Don Pedro Rivera deja claro que si sus nietos organizan un homenaje para conmemorar su décimo aniversario luctuoso, él no interferirá por respeto.

Siempre han sido ellos, nosotros no hemos hecho absolutamente nada, siempre por el respeto a mis nietos

Y dijo que en su programa no puede usar algunas canciones de Jenni Rivera por pertenecer a otra disquera.

Tengo un programa que, donde paso música de Jenni y de repente me piden que La gran señora, me pidieron Motivos hace dos días. Y, de repente me pararon el Facebook y dije yo es problema de ellos y, no me lo pararon porque la huella de ellos la detectó Sony

Por último, reveló el secreto del éxito del programa que hace para Internet con su exesposa Rosa Saavedra, a quien ventaneo.

Está contenta, no por vernos juntos, por ver cómo me maltrata…

También te puede interesar: Lo que no salió al aire de la entrevista con Eugenio Derbez.

Don Pedro Rivera estuvo presente en homenaje que se le rindió a Lucía Méndez por sus 50 años de trayectoria en Los Ángeles, California, evento que fue amenizado por el cantante Fer Rivas con su estilo rockmántico.

