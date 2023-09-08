Pedro Sola recordó EN EXCLUSIVA su relación que duró muchos años

En una segunda entrega de la maravillosa entrevista de Pati Chapoy a Pedrito Sola, nuestro querido conductor reveló algunos detalles de su vida amorosa y las pocas relaciones que ha tenido.

No, pero no me fui a vivir con él, nunca, no, nunca. Enfrente, él ahí vivía, pero yo vivía acá; entonces, dormíamos acá o dormíamos allá, te digo que a mi mamá un día le decía ‘No me voy a quedar a dormir aquí, me voy a quedar a dormir allá’, entonces mi mamá que era muy dramática me dijo ‘ojalá que un día llegues en la mañana y no me encuentres muerta’

Te puede interesar: Eduardo Verástegui nos contó todo de la película “Sonidos de libertad”

Entonces, le compré un teléfono y le dije ‘Mira, cuando sientas que te mueres, levantas el teléfono, aprietas el uno y ahí está grabado el teléfono de allá, suena y yo en un brinco corro para acá’ pero mi mamá era así. Sábado en la mañana, veníamos llegando de la fiesta del viernes o habíamos hecho fiesta en ese departamento en viernes, 7 de la mañana ‘¿qué pasó mamá?’, ‘Fíjate que tú papá tiene ganas de unos bolillitos, crúzate a la panadería y tráelos y de una vez te traes el periódico y véngase a desayunar’ pues ya me fregaba todo, duramos un buen rato, tuvimos una relación amistosa que hasta la fecha permanece, que yo te puedo decir que a estas alturas de mi vida, mis relaciones íntimas han sido muy pocas, por eso estoy vivo

Pedrito Sola, habló de su experiencia durante los ochenta y noventa, cuando comenzó el VIH, por lo que procuraba tener pocas relaciones íntimas.

Desgraciadamente, vino una época en los finales de los 80’s, 90’s, que vino la epidemia del VIH, que primero, que eran los homosexuales, obviamente que ahí empezó, pero el VIH se puede contagiar todo el mundo y entonces, lo cual es terrible, porque ya vez que la bisexualidad que es muy común en el mundo… Tenía yo una pareja en esa época, pero ni siquiera con él tenía relaciones, porque éramos más amigos que pareja…

¿Cómo es la vida en pareja de Pedrito Sola?

En la actualidad, Pedrito Sola tiene una hermosa relación de pareja, con quien puede compartir su vida felizmente.

También te puede interesar: Pedro Sola y el momento en que descubrió que era diferente a los demás