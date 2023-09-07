Pedro Sola y el momento en que descubrió que era diferente a los demás

Nuestra querida Pati Chapoy tuvo la oportunidad de entrevistar a Pedrito Sola, quien por primera ocasión habló abiertamente de su infancia y orientación sexual.

Fíjate que, yo creo que tengo buen carácter, obviamente para mí, aunque todo parezca que todo fue perfecto en mi vida, pues al final de cuentas, yo siempre fui, desde niño diferente, a todos los demás niños, pero sin saber realmente qué es lo que pasaba y empieza la adolescencia, la pubertad y empiezas a sentir cosas

Yo me daba cuenta, me acuerdo que desde niño había compañeros de salón que me gustaba verlos, pero yo no sabía qué me pasaba, yo me empecé a enamorar de mis compañeros, y entonces, yo hablé con mi mamá y fuimos al psiquiatra. Porque ella no sabía responderme, le dije ‘me estoy enamorando de mis compañeros de clase’ entonces mi mamá me dijo ‘vamos a buscar a alguien que te ayude’

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¿Cómo salió Pedro Sola del clóset?

Entre las revelaciones que hizo a Pati Chapoy, Pedrito Sola habló del momento en que su familia se enteró que tenía una orientación sexual diferente a los demás.

Cuando tenía 14 años, ellos me preguntaron y yo les dije que sí. Mi mamá me dijo ‘A mí se me hace que a ti no te gustan las mujeres’ y yo le dije, ‘no mamá, pues no me gustan, me gustan los hombres’ entonces, mi mamá volteó con mi abuela y le dijo ‘Ay mamá, hay que llevar al niño al doctor’ y mi abuela le contestó, fíjate mi abuela que nació en 1907, ‘Mijita, si el niño no está enfermo, el niño es así, porque es diferente’ y me dijo ‘tú mijito, no te preocupes, no tiene nada de malo, eres así punto y nunca vas a cambiar’, ahí quedó todo

Mi papá que leía el periódico volteó y me vio, porque te digo que mi papá era respetuosísimo, a lo mejor no le cayó bien, pero nunca, ni me criticó, ni nunca hablamos de eso…

¿Cómo fue la infancia de Pedrito Sola?

Afortunadamente, durante su infancia, nuestro querido conductor no sufrió ningún tipo de agresión o burla por sus preferencias.

He tenido la suerte, de que siendo homosexual, porque además, la palabra gay, ya vino mucho después, no fui atacado en las escuelas, en la primaria para nada, en la secundaria a lo mejor se hablaba a mis espaldas

Mi mamá me llevó al ortopedista y me pusieron como un chaleco, eran unas placas de algún metal forradas de tela, como de lona con agujetas, tenían una cosa que se abrochaba con una correa, con un cinturón, jalabas y te jalaba los hombros, con eso iba yo a la escuela, obviamente llevaba la camiseta, luego eso, luego la camisa y luego el suéter del uniforme

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