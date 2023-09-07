Eduardo Verástegui nos contó todo de la película “Sonido de libertad”
Eduardo Verástegui nos visitó en nuestro foro para contarnos todos los detalles de su nueva película “Sonido de libertad” y el tema tan polémico que aborda.
La tarde de este jueves, tuvimos la oportunidad de tener como invitado a Eduardo Verástegui, quien hace unos días presentó su película ‘Sonido de Libertad’, donde toca el tema del abuso sexual en niños.
Uno como cineasta, busca tocar corazones, busca conmover, busca crear conciencia, busca que su película se convierta en un movimiento global, que busca erradicar la trata de niños para la explotación sexual… Le hemos invertido ocho años, ocho años de nuestras vidas, ocho años de trabajo, ocho años de llorar, de no dormir, como dormía antes, porque cuando te enterarás a detalle lo que le hacen a estos niños, ya no puedes dormir
Te puede interesar: Ingrid Coronado sigue en pie de lucha para recuperar sus propiedades
¿Qué datos revela Eduardo Verástegui en su película?
En la producción que está presentando Eduardo Verástegui, revela datos impactantes sobre el tráfico de niños en México y Estados Unidos, todo con la finalidad de usarlos para explotación sexual.
Este es un problema global, el tráfico de niños para explotación sexual, principalmente entre Estados Unidos y México, Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo, México por su cercanía, es el proveedor número uno, a muchos de estos niños, hablamos de millones de niños de tres años, cuatro años, de cinco años, los violan de diez a quince veces al día, por muchos años, hasta que ya no sirven, porque el cliente ya no los quiere, porque ya no son carne fresca…
Qué pasa con estos niños que ya no son niños, porque hablamos de diez años después, pasan al segundo negocio, que es el mercado negro, el tráfico de órganos, los abren y los venden en partes. Cuando tú escuchas estas cosas, ya no puedes voltear hacía a otro lado, no te puedes quedar callado, ni con los brazos cruzados, porque el silencio estimula al verdugo, al criminal, al bandido, y el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada, y cuando la gente buena se queda callada, ya no es gente buena, porque es parte del problema…
¿Cómo nació la idea de hacer la película?
Eduardo Verástegui, reveló la forma en que nació la idea de hacer una cinta con este tema, el cual ha causado un gran impacto en la población.
Hace ocho años conocí a Tim Ballard, un exagente del departamento de seguridad interna de los Estados Unidos, a él y a sus socios, expertos en el rescate de niños, exagentes de la CIA, del FBI, exagentes militares. Y cuando me contaron lo que hacían para ayudar a estos niños… obviamente, por un lado yo quedé admirado, impresionado, inspirado de conocer a héroes de la vida real
También te puede interesar: Omar Chaparro acepta su error al burlarse de la delgadez de Anahí
Por otro lado, deprimido, triste, recuerdo como si fuera ayer cuando Tim Ballard me dijo ‘Eduardo, es muy triste todo lo que te estoy contando a ti y Alejandro Monteverde (el director de la película), pero es más triste que ahora que lo sabes, no hagan nada, ¿qué vas hacer?’ Y en ese momento me quedó claro que nosotros los cineastas tenemos un arma muy poderosa, que es el cine, es un arma de inspiración y de instrucción masiva, cuando lo utilizas para el bien. En ese momento le dije ‘Mi hermano, yo quiero hacer una película sobre un capítulo de tu vida’…