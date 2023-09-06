Ingrid Coronado sigue en pie de lucha para recuperar sus propiedades

Ingrid Coronado, seguirá peleando con uñas y dientes por las dos propiedades, de las que se ostenta como única dueña. Una de ellas, el departamento que habita Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar en Cuernavaca, Morelos y la otra, la casa en la que vive Charly López, padre de su hijo Emiliano.

Pues, es que no es una situación de dinero, el ‘yo no voy a pelear’, me llevó a tener una situación idéntica, entonces a mí ya no me queda de otra, porque finalmente, no quiero que me vuelva a suceder una tercera vez, yo he trabajado mucho y a ustedes les consta, toda mi vida para hacerme de un patrimonio, para darle una buena vida a mis hijos, y no está bien que haya personas que quieran quedarse con propiedades que no son suyas, si yo no tomo acciones ahorita, lo más probable, por lo que veo, en mi experiencia, es que me vuelva a suceder y eso ya no lo quiero

Te puede interesar: Anel Noreña está buscando una reconciliación con su hija Marysol Sosa.

¿Qué opina de que su hijo no quiera ver a Charly López?

Sobre la negativa de su hijo Emiliano de 24 años de edad, para ver y convivir con su padre, Charly López, la conductora dijo:

A los 24 años, ya las personas sabemos exactamente qué es lo que queremos, no siempre, pero en el caso de Emiliano sí, él es un chavo maduro, trabajador, un buen hijo, un extraordinario hermano, tenemos una familia preciosa, es bueno hasta para criar a su perro, deberás es un chavo de primera, entonces yo siempre voy a respetar las decisiones que él tome y él sabe bien, qué es lo que hace con su vida

¿Por qué no va a estar en ‘GB5’?

La conductora deseó todo el éxito a sus excompañeros de 'Garibaldi', incluido Charly López por su reencuentro titulado ‘GB5’, pese que no la hayan invitado a ser parte del proyecto.

También te puede interesar: Valentina y Emiliano Fernández nos contaron todo de su debut musical