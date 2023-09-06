Omar Chaparro acepta su error al burlarse de la delgadez de Anahí

Omar Chaparro reacciona a la reciente entrevista que Anahí otorgó a Joaquín Lopez Dóriga, donde confesó haberse sentido muy lastimada, cuando hace unos años en el programa ‘No manches’, el conductor se burló de su extrema delgadez y le dio una torta para que se la comiera en vivo durante el programa.

Ah sí, pues yo era un pen… lo único que puedo decir, era un pen… no sabía nada, obviamente ya he hablado con ella, le pedí disculpas, lo único que puedo decir, es que uno no dimensionaba, no conocía, es lo único que puedo decir, que fui un pen…

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¿Cuál fue el momento más complicado de la obra?

Omar acudió a la premier de la serie ´Las viudas de los jueves’, donde hace pareja con Irene Azuela y confesó, lo complicado que les resultó hacer escenas de cama juntos.

Yo creo que es para todo, yo creo que es para las actrices y los actores, y cualquiera que se ponga frente a una cámara, hoy en día existen como figuras, figuras mucho más normales, los llaman intimates coaches, que están coreografiando todo y asegurándose de que todos estén cómodos y estén tranquilos

¿Quién más forma parte del elenco?

Juan Pablo Medina, también parte del elenco, por lo que se dijo emocionado de seguir haciendo lo que más ama, pese al duro golpe que vivió hace unos años, cuando perdió una pierna.

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Me pareció una historia muy interesante en la que que yo podía contribuir, y podía sumar, feliz que me invitaran

Junto a Omar, Irene y Juan Pablo en ‘Las viudas de los jueves’, también participan figuras como Zuria Vega, Sofía Sisniega, Cassandra Ciangherotti, Pablo Cruz Guerrero, entre otros.

