Pedro Sola revela que sigue padeciendo secuelas del Covid-19; ¿cuáles son?

Hace cinco años, el mundo tal y como lo conocemos cambió por completo tras la llegada del Covid-19 . En México, este virus arribó con fuerza desde marzo del 2020 y, a varios años de esta terrible situación, las secuelas en varias personas se mantienen. Una de ellas es nuestro querido Pedro Sola, quien recientemente reveló que tiene que lidiar con dos síntomas de esta enfermedad.

El Coronavirus, también conocido como Covid-19, causó la muerte de cientos de miles de personas al interior de la República Mexicana y le cambió la vida a otras tantas que tuvieron que aprender a vivir con las secuelas que esta enfermedad deja. Dentro de las más importantes se encuentran Pedro Sola, conductor de Ventaneando que, con 78 años, tuvo que aprender a lidiar con esto.

¿Cuáles son las secuelas que persiguen a Pedro Sola?

Durante el programa del pasado viernes 18 de abril, nuestro querido Pedro Sola manifestó que, a varios años de haberse contagiado del Coronavirus, aún continúa lidiando con algunas secuelas que no le impiden disfrutar de aspectos básicos de la vida. Vale mencionar que Pedrito dio positivo a Covid-19 en un par de ocasiones, la primera en el año 2021 y la segunda en el 2023.

“Ahora con lo del Covid-19 que tuvimos hace años y que tuve yo, me quedé con un sabor de boca muy raro. Hay cosas que no me saben como yo me acuerdo que sabían antes (...) Hay cosas que no huelo. Yo sí tengo olfato, pero hay olores que ya no alcanzo a oler”, mencionó Pedrito Sola durante la transmisión, lo cual causó la sorpresa de los demás conductores en la charla.

¿Cuáles son los principales síntomas del Covid-19?

Si bien son muchos y muy variados los síntomas del Covid-19 gracias a las innumerables variantes que se han suscitado en los últimos años, es una realidad que hay algunos realmente característicos. Entre estos destacan los siguientes: tos, gripa, dolor de cabeza, dolor de garganta, temperatura, dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos, debilidad y cuerpo cortado.