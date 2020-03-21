Pato Borghetti explica los cuidados por coronavirus

Luego de que se diera a conocer que el conductor de Venga La Alegría, Patricio Borghetti diera positivo a la prueba de coronavirus, nos comunicamos con el doctor Raúl Rodríguez Fuentes, neumólogo para conocer a detalle la situación de salud de nuestro compañero.

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Ellos acudieron a consulta después de que realizó un viaje Patricio y bueno tenía síntomas de enfermedad respiratoria de tipo viral y sospechamos que ante el viaje que tuvo era mejor hacer los estudios, aunque no era francamente una enfermedad invasora, pero sí decidimos hacer los estudios y pues desgraciadamente han salido positivos

Por lo que el conductor y su esposa Odalys Ramírez tendrán que seguir ciertos cuidados, entre los que incluye que ellos permanezcan separados y en una cuarentena de catorce días.

De antemano ustedes han escuchado por parte de la autoridad tienen que estar separados en una cuarentena de catorce días, en vigilancia estrecha de que no aumenten los síntomas respiratorios, de que no haya datos de insuficiencia respiratoria para que estén en casa, de no ser así tendrán que acudir al hospital y ser internados

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La edad es un factor que ayuda al conductor y su esposa a llevar la enfermedad, ya que está localizado que la población más vulnerable son los adultos mayores y personas que tienen otras enfermedades.

Así debe de ser, realizar un procedimiento nuevamente para verificar que estén negativos, por historia natural de la enfermedad debería ya estar negativizado, pero por protocolo del problema que estamos viviendo de la pandemia pues sí se tiene que hacer otro estudio

El riesgo de contagio para todos sus compañeros de Venga La Alegría que a diario conviven con Pato Borghetti y para todos los que tuvieron un contacto, tienen un riesgo inminente.