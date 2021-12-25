Estas fueron las peleas más intensas del año en Exatlón.

Exatlón se ha convertido en todo un referente de la televisión mexicana, por lo que todo lo que sucede dentro del reality se vuelve tendencia, pero lo que más se robó la atención de los fans fueron las grandes peleas.

Por eso, a continuación, hacemos un recuento de las peleas más intensas que tuvimos a lo largo del año en Exatlón.

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Yusef Farah vs Heber Gallegos

El participante de los Conquistadores se molestó con Heber Gallegos por tratar de distraerlo en un circuito, a pesar de que estas acciones han sido constantes, por lo que se han hecho de palabras en más de una ocasión.

Los antecedentes del Exaball no son muy buenos, pues Keno Martell y Patricio Araujo hace unos meses llegaron a los golpes después de varios roces.

Duggan y Estephanie Solís

Al principio de la quinta temporada de Exatlón, tuvimos una fuerte pelea que causó mucha polémica entre Ximena Duggan y Estephanie Solís

Y es que, desde el día 1, Estephanie Solís utilizó una táctica en los circuitos que no gustó a las atletas del equipo azul, pues solía chiflar cuando los Conquistadores estaban compitiendo, lo que molestaba demasiado a los azules. Por eso, Ximena no dudó en reclamarle a Estephanie de una manera muy polémica:

No me voy a quedar callada, ¿ubicas como un mosquito que te aturde en las noches y no te deja dormir?

Emilio vs Conquistadores

Desde su llegada a las playas de Exatlón, Emilio Rodríguez se dedicó a criticar el nivel deportivo de Ramiro Garza y de Koke Guerrero.

Ellos (Koke y Ramiro) no compiten, creo que es la única competencia que han tenido en su vida. Uno es medio modelo, otro es medio porrista y ya con eso sabes todo de una persona

Y parece que el gimnasta no se arrepiente de sus palabras, pues después dijo que algunos se consideraban atletas solo por estar dos horas en el gimnasio.

Ramiro se enteró de las palabras de Emilio y aseguró que no tiene los pantalones para decirlo de frente.

Macky González vs Guardianes

Macky González fue la primera arremetió contra su compañero Osirys Escobedo por su fanatismo y que luego le gritó a Jahir Ocampo durante un circuito por una supuesta actitud antideportiva.

Le dije viejo mañoso a Jahir porque te estaba molestando

Por si no fuera suficiente con esos episodios, Macky hizo menos a los rojos y peleó con una atleta, incluso sus declaraciones han sido criticadas en redes sociales.

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Resulta que Macky se jactó de haber vencido a una ‘atleta olímpica y panamericana’, lo que provocó el descontento de los Guardianes.

Paulina Martínez fue la encargada de responderle y afirmó que su equipo tiene más carácter que los Conquistadores.

