Exatlón: Así pasan la navidad los atletas fuera del reality.

La competencia en Exatlón no se detiene en ningún momento, menos en la temporada de festejar la Navidad, por lo que los Guardianes y Conquistadores viven tiempos muy difíciles y a la vez emotivos en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Para varios de los atletas que ahora disputan la quinta temporada de Exatlón, es la primera ocasión que pasarán una Navidad lejos de su familia en México.

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Los atletas de Exatlón recuerdan a su familia por Navidad

Paulina Martínez y Nataly Gutiérrez son dos de las atletas de Exatlón que más están sintiendo la ausencia de sus familiares en Navidad, pues ambas confesaron que nunca habían pasado la temporada navideña lejos de sus familias, especialmente la basquetbolista que se dijo triste por no estar con su pequeña hija.

Pero no son las únicas que extrañan a sus seres queridos estando en Exatlón durante la Navidad, por eso recordaron lo mucho que disfrutan de estos momentos con sus familiares.

Así celebran Navidad los atletas de Exatlón

El primero en abrir su corazón fue nuestro querido Ramiro, quien reveló que siempre cena con sus papás y hermano, en donde todos se llenan de regalos. A la mañana siguiente tienen la hermosa tradición de hacer crepas.

Por su parte, Macky confesó que normalmente viaja a Argentina para pasar la Navidad en familia, ya que la mayoría de sus familiares se encuentran allá. Una de las más tristes es Marysol Cortés, quien reveló que tiene varios años que no puede ver a su hermana.

Zudikey y Pato Araujo van a tener una Navidad diferente, ya que la velocista mexicana se encuentra dentro de la competencia, mientras que el exfutbolista se despidió ayer entre lágrimas de su esposa.

La pareja de enamorados reveló que será la primera ocasión que pasarán una Navidad separados desde que empezó su relación.

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