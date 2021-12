Esta es la película que se perfila a los Oscar y puedes ver en Netflix.

Desde hace tiempo, la forma de disfrutar de las películas y series cambió; todo se intensificó por la pandemia de Covid-19, por lo que la plataforma de streaming Netflix se posicionó como una de las favoritas entre el público.

Es cierto que en la plataforma se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros; ahora ha sorprendido una película que ha llegado para arrasar, pues actualmente se encuentra en el puesto número uno dentro del Top 10 de Netflix.

La película de Netflix que puede ganar un Oscar

Ya sea para producir contenido original o comprar los derechos para reproducir ciertas películas, lo cierto es que Netflix hace inversiones millonarias con el objetivo de entretener y brindar las mejores producciones a sus usuarios.

Ahora ha llegado a Netflix una película que destaca debido a que tiene un presupuesto millonario, ya que costó 75 millones de dólares, pues cuenta con un reparto estelar con actores como Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

La cinta se llama Don’t Look Up, o por su título en español No mires hacia arriba, se perfila para ser considerada en los premios de la Academia.

La trama de la nueva cinta de Netflix

La película que actualmente ocupa el puesto número tres dentro de la lista del Top 10 en Netflix, sigue la historia de Kate Dibiasky, interpretada por Jennifer Lawrence, quien es una estudiante de posgrado en Astronomía que al lado de su profesor Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, hacen un tremendo descubrimiento que pone en riesgo a todo aquel ser viviente que se halle en la Tierra.

Se trata de un cometa en órbita en el Sistema Solar que tiene el tamaño del Monte Everest. El problema es que comunicar la noticia de un posible exterminio de la vida no es nada fácil, por lo que se verán involucrados en la aventura más extraña de sus vidas.