Estos serán los precios de Netflix en 2022: ¿Qué incluye cada plan?

El 2022 está a la vuelta de la esquina y seguramente no te quieres perder los estrenos de Netflix de la siguiente temporada, entre los que destacan Rebelde, Belascoarán, Stranger Things 4, Bridgerton 2 y más.

Sin embargo, las tarifas de precio cambiarán de 196 pesos a 219 por el plan estándar, de 266 pesos a 299 el premium y el estándar se mantiene en 139 pesos.

En su momento, Netflix lanzó un comunicado anunciando que los precios aumentaron para continuar invirtiendo en más series y películas.

El plan básico seguirá costando 139 pesos, el estándar 219 pesos y el premium 299 pesos. Entendemos que hay más opciones de entretenimiento que nunca y por eso nos comprometemos a continuar mejorando la experiencia de nuestros miembros

Actualizaremos los precios de los planes estándar y premium, para continuar invirtiendo en nuevas series y películas, así como en nuestra plataforma. El precio del plan básico no cambiará, ya que queremos seguir ofreciendo distintas opciones de planes, que van desde $139 por mes, para que la gente pueda elegir el costo que mejor se adapte a su presupuesto

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¿Qué incluye cada plan de Netflix?

El plan básico incluye calidad de video “buena”, resolución de 480p y la posibilidad de ver tus programas favoritos en 1 dispositivo.

El plan estándar incluye calidad de video “mejor” con resolución de 1080p. Esta opción te permite ver tus series y películas en 2 dispositivos.

Mientras que el plan premium te permite ver tus programas en calidad “óptima” en resolución de 4K+HDR, en hasta 4 dispositivos con personas de tu mismo hogar.

Recuerda que los tres planes te permiten ver la programación de Netflix desde el celular, tableta, computadora o televisión.

Ya puedes comenzar a disfrutar de los estrenos de diciembre que incluyen la segunda temporada de Emily in Paris, Queer Eye, Cobra Kai, The Witcher y más.

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