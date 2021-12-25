Maratón navideño: 5 películas de Netflix para disfrutar en familia.

Para relajarse luego de la cena y el baile de Nochebuena, no te caería mal prepararte un chocolate caliente y una cobija para ver un sensacional maratón navideño con 5 las mejores películas de Netflix.

El chico que salvó la Navidad

Este largometraje cuenta con escenarios de ensueño con el increíble efecto de aventura en sus protagonistas, pues cobra un toque de fantasía, acerca de cómo se creó la humanidad. La historia inspirada en estas fechas, hará una esperanza en tu corazón

¡Qué duro es el amor!

Esta cinta trata la dificultad de una chica en encontrar pareja, pero en un ambiente navideño que la orilla a buscar citas en aplicaciones y ahí conoce a su chico "ideal", pero su enamorado no resulta ser lo que ella creía.

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La familia de Claus

Esta película elevará tu espíritu navideño al conocer las raíces del mítico Santa Claus, pues Jules, un chico que odia la Navidad descubre su linaje mágico y se da cuenta que solo él podrá salvar esta mágica celebración.

Noches Blancas

En este film la nieve tiene el poder de unir a las personas y ver cosas que no están visibles para la época más bella del año. La vida de los protagonistas cambia cuando una nevada deja incomunicado a todo un pueblo y los une de manera muy solidaria.

Las crónicas de Navidad

Las crónicas de Navidad 1 y 2 harán que no te despegues de la pantalla, ya que son cintas realizadas por los productores de Harry Potter y Mi pobre angelito. En la historia se narra que el espíritu navideño no está al 100%, así que los protagonistas buscan encontrar a Santa Claus y se cruzan en otra realidad muy inesperada para ellos.

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