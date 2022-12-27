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FOTOS | Penélope Menchaca escribe dolorosa carta a su fallecido nieto.

La presentadora de televisión compartió las palabras que desea que su nieto logre escuchar.

Por: TV Azteca

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