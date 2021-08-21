Sandra Quiroz habla de la salud de su exsuegra, Pepita Gomís.

Sandra Quiroz revela lo que le pasó a su exsuegra, Pepita Gomís.

Pepita Gomís, madre de Héctor Suárez Gomís, sufre una terrible depresión que la llevó a dejar de comer. Poco después de la muerte de Héctor Suárez se debilitó mucho y, recientemente, le hicieron una transfusión sanguínea en el hospital para darle una mayor vitalidad.

Está fuera de peligro, está estable, está en su casa ya, no es que Pepita tenga una enfermedad, simplemente empezó a debilitarse muchísimo, yo lo noto incluso, este es mi punto de vista, yo la ví que empezó a debilitarse justo después de la muerte de Héctor, se empezó a apagar, a debilitar

Según detalla Quiroz, Pepita Gomís y Héctor Suárez tenían una relación muy linda, él la iba a visitar muy seguido y tenían comunicación constante. Así que ella supone que la muerte del cómico la ha afectado hasta el punto en el que se encuentra actualmente.

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Nieto de Pepita Gomís es "su médico"

Sandra Quiroz contó a Ventaneando de la idea genial que tuvo su hijo Pablo, de siete años, para reanimar a su abuelita, pues se hizo pasar como "un médico" que supuestamente la atendía de sus malestares.

Fue a la tienda, se compró todo un kit de médico para ir a revisar a su abuela, entonces entró a su cuarto y le dijo ‘abuela te vengo a curar, soy el doctor ya no te va a pasar nada’ entonces le tomó la presión, inyecciones, le puso su vacuna, sus medicamento y le dijo ya con esto usted va a estar muy bien, le hizo su receta y se salió del cuarto

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