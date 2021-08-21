Omar Chaparro estrena dueto en un tema de reguetón con Joey Montana.

Omar Chaparro se lanza formalmente como cantante y promete sorprender.

Perfectamente adaptado al regional mexicano, ahora Omar Chaparro vuelve a la escena musical, pero con un tema fusión de reguetón y mariachi que grabó a dueto con Joey Montana, así lo describió a Ventaneando durante un enlace en vivo.

Durante año y media de pandemia de COVID-19, el comediante se puso a componer, a ver temas clásicos, colombianos, inéditos, hasta que llegó a 'Las locuras mías', el sencillo que canta con el panameño.

Este cuarto disco es la evolución de todo lo que he venido aprendiendo y este primer sencillo es mariachi, con vallenato, cumbia y fue orgánico, el tema lo terminamos hace como seis meses y luego me estaba bañando, lo estaba escuchando y dije si le ponemos algo de reguetón y le hablé a Joey Montana

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Omar Chaparro cumple 20 años de casado

Omar Chaparro vive desde hace cinco años en Los Angeles, California, en Estados Unidos, pero celebró recientemente 20 años de casado con Lucía Ruiz de la Peña 'La Mojarrita' en Las Maldivas y renovó votos con ella en ese viaje.

Sí, estamos a unos días de cumplir 20 años de casados, fuimos a celebrar a Maldivas, ahorita ella ya está en México y yo vine aquí en Los Ángeles de papá soltero

El comediante también ya se encuentra preparando su siguiente película, en donde su hija padece una problema que requiere de un transplante y el día que requiere firmar su autorización como padre, es deportado.

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