Alex Fernández demuestra profesionalismo, pero pospone su boda religiosa.

Alex Fernández habla en vivo de su nuevo sencillo, su abuelo y su boda.

Alex Fernández se encuentra muy preocupado por la salud de su querido abuelo Vicente Fernández e incluso no tiene tantas ganas de trabajar, pero su profesionalismo lo hace cumplir con los compromisos musicales pactados previamente. Sin embargo, su boda sí se pospondrá porque el hijo de 'El Potrillo' no tiene ánimos para fiestas y quiere que Chente vaya, así dijo a Ventaneando.

Estamos viviendo una montaña rusa porque entre que viene Cayetana, entre que mi abuelo se va al hospital, la boda la tuvimos que posponer, se viene al mismo tiempo la gira, estamos estrenando canción y andamos vueltos locos

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Alex Fernández estrena nuevo tema

Alex Fernández se encuentra estrenando el sencillo 'Buscando el olvido', una canción de desamor que el cantante hizo con Edén Muñoz y que ya tiene su propio videoclip, en el cual también participaron sus amigos en el rodaje.

Además, el nieto de Chente emprenderá una gira con su padre Alejandro Fernández 'El Potrillo' que comenzará en septiembre en Estados Unidos y pronto comenzarán los ensayos. Confesó que está nervioso, pero al mismo tiempo seguro por compartir el templete con su padre.

De hecho, antes de que tuviera el accidente que lo llevó al hospital, Vicente Fernández supo que su hijo y su nieto emprenderían un tour juntos e incluso charló el respecto con Alex.

Estaba muy emocionado, contento, ansioso, le daba mucha nostalgia cuando él llevaba a mi papá acompañándolo en sus primeras giras y me decía ‘pues órale, vas, te vas a divertir y te va a ir increíble’

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