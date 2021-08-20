Mayra Rojas ayuda con tatuajes a mujeres con cáncer de mama.

Mayra Rojas incursionó en el tatuaje paramédico para ayudar a mujeres.

Hace unos días, Mayra Rojas compartió el proyecto de tatuajes paramédico que provee a mujeres que han enfrentado la lucha contra cáncer de mama, no solo la posibilidad de recuperar sus pezones a través del tatuaje, sino también la seguridad en sí mismas. La actriz que, se especializó en este singular oficio, comparte su experiencia en exclusiva para Ventaneando.

Te puede interesar: Ingrid Coronado ganó demanda a una revista que la difamó por siete años.

Tomé un curso de tatuaje corporal que me encantó porque, además, hoy está muy en boga que la gente se tatúe, pero que lo hagan bien hecho y esto me llevó a acordarme de que alguna vez mi hermana me comentó que le faltaba algo a su recuperación de cáncer de mama. Le faltaba su aréola mama, le faltaba tener su pezón para verse en el espejo completo. Ella me había comentado que había unos tratamientos, pero eran cirugías y le daba miedo la cirugía

Por esta razón, se empezó a involucrar con diferentes métodos y fundaciones para ayudar a mujeres con cáncer de mama.

Cuando me empecé a involucrar en el medio de la micropigmentación, vi que había unos cursos de tatuaje de areola tomé el curso paramédico para areola de mama y tuvimos el apoyo absoluto de Fundación Cima, de sus oncólogos y ellos nos autorizaron a las que fueron nuestras modelos. Han sido los días más gratificantes de mi vida, no por el hecho de haber tenido un logro, sino de haber logrado en ellas una sonrisa, la lágrima y el agradecimiento que nunca lo había yo sentido tan puro y tan honesto

Mayra recuerda el día en que por primera vez estuvo frente a una mujer que le confío no solo su cuerpo sino su autoestima.

Cuando yo tuve la posibilidad de tener un seno al desnudo frente a mis ojos y hacerle el diseño, llevarle colorimetría al grado más parecido, porque aquí había una mama con areola y una mamá sin areola; entonces había que lograr el mismo color o lo más parecido de color carne de su aréola para que no se viera la diferencia. Cuando es bilateral que las dos mamás no tienen aréola, es más fácil; incluso hay mujeres que dicen ‘yo no quiero la areola, yo quiero un par de corazones, yo quiero unas flores’, que también es muy válido, no

También te puede interesar: Valeria Palmer denuncia que amarraron a su padre en el hospital