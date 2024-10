Peso Pluma y Gabito Ballesteros se pelearon: esto se sabe de su inesperado odio

Al parecer dos de los más grandes exponentes de los corridos tumbados en México se han peleado, nos referimos a Peso Pluma y Gabito Ballesteros, pues ambos pasaron de ser mejores amigos a enemigos, al menos eso lo que dicen en redes sociales.

Las sospechas de una posible enemistad entre los cantantes, Peso Pluma y Gabito Ballesteros, surgieron porque ‘La Doble P’ dejó de seguir a Gabito Ballesteros en Instagram.

¿Qué sucedió entre Peso Pluma y Gabito Ballesteros?

Hace unos cuantos días, Peso Pluma sorprendió a propios y extraños al revelar que en el mundo de la música existe hipocresía: “Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria. No voy a tirar, ni decir nombres, pero hay un chin... que vienen a mi escenario y se paran y me dan besos y me dicen que me quieren un chin... y atrás es otra cosa”.

¿Sus palabras fueron para Gabito Ballesteros?

En un principio se pensó que las palabras de Peso Pluma estaban dirigidas para varios productores de la industria musical, pero hubo quienes aseguraron que eran para sus colegas con los que ha tenido disputas en el pasado, como Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, Chino Pacas u Oscar Maydon.

Los rumores de una posible enemistad entre ambos se acrecentaron con el unfollow de Peso Pluma a Gabito Ballesteros. También se especula que el conflicto podría estar relacionado con la pelea de Junior H y Ballesteros.

Incluso, algunos internautas aseguran que el intérprete de “A Puro Dolor” siempre se mete en problemas con sus compañeros de industria, por lo que no se les hace nada raro que pudiera haberse enemistado con Peso Pluma.

¿Cómo ha sido la amistad de Peso Pluma y Gabito Ballesteros? Los dos cantantes han sostenido varios años de amistad y una colaboración estrecha en éxitos como “Lady Gaga”, “Vino Tinto”, “El Tsurito” o “AMG”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho de que Peso Pluma dejara de seguir a Gabito Ballesteros, y de sus recientes declaraciones, no pasó desapercibido entre los internautas, quienes reaccionaron a la posible enemistad entre ambos con comentarios como:

“Simplemente no le hizo nada y él es team Junior H”, “Le tienen envidia, porque jamás serán igual de exitosos que Peso Pluma”, “Debe tener una buena razón para romper semejante amistad”, fueron algunos de los comentarios.

Esto demuestra que la escena de los corridos tumbados en México se está tambaleando gracias a los pleitos y enemistades entre sus más grandes exponentes.