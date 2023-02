Piqué reacciona a los ataques de Shakira en “TQG”.

Shakira y Gerard Piqué no han dejado de ser noticia desde que anunciaron su ruptura a mediados de 2022, sobre todo porque el español ha sido tachado de infiel tras iniciar un romance casi inmediato con Clara Chía Martí, quien ha sido señalada como la tercera en discordia.

Programa del 8 de julio del 2022 | Prefiero ser la amante.

A raíz de esto, Shakira arremetió en contra del exBarcelona con tremendas tiraderas, iniciando con “Te felicito”, seguida de “Monotonía” y “BZRP Music Session 53”; sin embargo, recientemente lanzó una colaboración al lado de su compatriota Karol G, nos referimos a “TQG”.

¿Qué dijo Shakira de Piqué en “TQG”? Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero ya logró superar ese tema: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

Así mismo, la barranquillera habla sobre su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad a su ex: “Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”.

“Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, añade.

¿Clara Chía está furiosa con Piqué?

De acuerdo con diversos medios internacionales, la joven española está furiosa con Piqué luego de las revelaciones que Shakira hizo en “TQG”, pues aseguró que el exfutbolista se mantiene muy al pendiente de lo que ella hace y que incluso la buscó para recuperar su relación.

¿Cómo reaccionó Piqué a “TQG”?

Como era de esperarse, “TQG” ha dado mucho de qué hablar y se presume que son los últimos ataques que la colombiana lanza contra su ex, aunque se habla de que todavía prepara una colaboración con Manuel Turizo.

En su primera entrevista de televisión, Piqué recalcó que no le molestan ni ofenden los dardos que su expareja ha lanzado contra él en sus últimos temas, ni las canciones ni la exposición mediática de la cantante.

No obstante, algunos medios aseguran que Gerard Piqué se encuentra sumamente preocupado por la distancia que ha tomado Shakira con él, pues esto podría repercutir en su relación con sus hijos Milan y Sasha a pocos meses de que se muden a Estados Unidos, por lo que no sabe de qué forma conciliar con su ex, quien no desea verlo ni en pintura.