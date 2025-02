¡Pleito en OV7! Así fue la amenaza de Mariana Ochoa hacia Ari Borovoy

El conflicto entre algunos de los integrantes de OV7 no solo continúa, sino que parece tendrá varios capítulos más durante este 2025. Ahora, quien alzó fuerte la voz fue Mariana Ochoa , quien con sus declaraciones buscó amenazar a Ari Borovoy, mismo que forma parte del otro sector de la agrupación en donde también se encuentran elementos como Kalimba.

Fue durante la conferencia de prensa de los 90’s Pop Tour que Érika Zaba mencionó que su compañero, Ari Borovoy, fue el encargado de convocarlos para realizar este concierto, por lo que fue él mismo quien impidió que otros elementos regresaran a la agrupación como lo es la propia Mariana Ochoa, quien no tuvo reparo en brindar algunas declaraciones al respecto.

¡Ari Borovoy fue quien dejo fuera a Mariana Ochoa al regreso de OV7 a los escenarios! 😨🧐 | Érika Zaba@ErikaZaba pic.twitter.com/XEXzipWTS7 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) February 26, 2025

¿Qué dijo Mariana Ochoa sobre Ari Borovoy?

Durante un evento de la comunidad LGBTIQ+ en el que participó, Mariana Ochoa fue cuestionada sobre su sentir respecto a que Ari Borovoy no la haya convocado para el regreso de OV7. Fiel a su estilo, la también actriz no solo se limitó a conceder detalles respecto a cómo se siente, sino que amenazó a su antiguo compañero al asegurar que un remolino se aproxima.

“Solo les digo que esperen el remolino, estoy preparando el remolino. Ahí viene el remolino, espéralo porque lo estoy preparando. La fecha tentativa es el 19 de marzo, pero probablemente lo adelante un poquito”, explicó Mariana Ochoa, en palabras que sonaron con fuerza en las redes sociales y que, con ello, confirman el distanciamiento entre algunos integrantes de OV7.

🚨Mariana Ochoa en pleito con Ari Borovoy por dejarla fuera del regreso de OV7🚨💔 le vale lo que hagan pic.twitter.com/Lm9npOMSDK — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) February 27, 2025

¿Qué dijeron las redes sociales?

Vale mencionar que ambos elementos cuentan con una importante cantidad de seguidores en las redes sociales. Y si bien un sector de la población apoyó a Mariana Ochoa tras su respuesta por no haber sido invitada a los 90’s Pop Tour, otra parte de la comunidad dejó entrever que no tienen la obligación de hacerlo si no llevaba buena comunicación con el resto de sus compañeros.