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¿Puedes responder a todas estas preguntas de OV7 correctamente?

OV7 es uno de los grupos más importantes de nuestro país y los podremos ver en la semifinal de La Academia. ¿Te consideras todo un experto de este grupo?

portada test ov7

Escrito por: Redacción Azteca UNO

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