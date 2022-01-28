La despiden de su trabajo como policía tras descubrir que tenía OnlyFans.

Las redes sociales se han convertido en una fuente de información, diversión y también de exposición para muchas personas, tal es el caso de una mujer que fue obligada a dejar su trabajo como policía por tener una cuentra de OnlyFans.

Mujer es despedida por tener Only Fans

Este es el caso de Melissa Williams, una oficial de Colorado que durante 28 años había trabajado para la comunidad en el país vecino.

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La mujer se dedicó durante mucho tiempo a dar lo mejor de ella en su función de policía; sin embargo fue expulsada de su puesto luego de que sus compañeros se enteraron que estaba en Only Fans.

Ser oficial de policía era el sueño de mi vida desde los 14 años. Tuve que probarme a mí misma y a los hombres 10 veces que era una buena policía

La mujer tiene su cuenta en la plataforma desde mayo del 2020, no con la intención de ganar dinero, sino de revivir la pasión de su relación con su esposo.

Además, mencionó que su vida personal jamás estuvo involucrada con su vida profesional, al grado que sus compañeros la respetaban porque todos los días arriesgaba su vida.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el jefe de Melissa recibió un correo en donde se revelaba que la mujer tenía una cuenta en el portal.

Estaba enojada y avergonzada, ¿por qué tenían mis compañeros acceso a mi cuenta de paga para acceder a mi contenido privado e investigar mi conducta?

Por su fuera poco, sus compañeros violaron su privacidad al compartir el contenido de su cuenta de Only Fans entre ellos.

Los hechos la obligaron a dejar su trabajo, ya que sus compañeros querían seguirla y bajar el contenido que ella tenía en su cuenta.

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