Poncho de Nigris revela que invitó a Franco Escamilla a su podcast y este lo ignoró

Poncho de Nigris es uno de los influencers y creadores de contenidos más polémicos y controvertidos en la actualidad; sin embargo, también suele soltar uno que otro facto, tal como el que reveló recientemente y que tiene que ver con el comediante Franco Escamilla.

El influencer regiomontano aseguró en un podcast que Franco Escamilla lo ignoró y lo “dejó en visto” luego de invitarlo a su programa “Jalando Fierro”, el cual se ha vuelto muy popular en redes sociales en los últimos meses.

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

Poncho de Nigris dijo sentirse molesto con la actitud de Franco Escamilla, pues él sí acudió a los programas del comediante en su momento, por lo que consideró justo que Escamilla hiciera lo propio.

En charla con el podcast “Sin Pelos en la Cabeza” de Radamés, Poncho de Nigris reveló que Franco Escamilla ingnoró su mensaje, incluso después de que él asistió a sus programas “Tirando Bola” y “Desde el Cerro de la Silla”.

“Si tú estás arriba y me invitas a tu programa, después si yo estoy arriba tú tienes que venir al mío también. Franco Escamilla, ya fui a ‘Tirando bola’, ‘El Cerro de la Silla’ y quiero que vaya a ‘Jalando Fierro, le mandé un mensaje y me dejó en visto”, declaró.

¿Le molestó a Poncho de Nigris que Franco Escamilla lo dejara en visto? Poncho de Nigris se mostró desconcertado, pero reveló que desconoce los motivos por los que no aceptó ir a su programa “Jalando Fierro”.

“A mí me cae con madre, pero hay que jalar parejo, si yo fui a los tuyos, tú también ven a los míos, es lo que yo veo y que yo creo, es como debe ser, si tú vienes, yo voy, me echas la mano, te echo la mano, ¿Por qué nada más para allá? No sé por qué no me contestó”, agregó Poncho de Nigris.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en redes sociales, la mayoría de estos en apoyo a Franco Escamilla.

“Poncho compara Jalando Fierro con Tirando Bola. Tirando Bola el invitado habla de su vida en un ambiente relajado, Jalando fierro, el invitado va a ser patiño de Poncho en un ambiente de acoso”, “Fácil, él no ocupa de ti jajaja por eso no accedió a ir, a diferencia tú accedes a ir porque ocupaste de él, simple y sencillo”, “También se lo hizo a Brincos Dieras. El Franco Escamilla... porque se siente el rey sin corona... No es nada humilde. La neta ya su contenido es chafa y copiada... Nada original el Franco”, “Uy no vayas a hacer más famoso a Franco Escamilla. Le triplica los números jaja”, “Tal vez el no ir, no es por Poncho, tal vez es por las cachetadas que les da Konan y la forma en la que algunos suelen ser tratados y Franco considera innecesario ser humillado” y “No quiso que te colgaras de él, y así sacas esta polémica para colgarte de su nombre, pero bien dicen que no hay publicidad mala”, fueron algunas de las reacciones al video.