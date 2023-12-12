Poncho Herrera sin intenciones de ir al último concierto de RBD en el Azteca

A unos días, de que RBD su gira de conciertos, tal parece que las probabilidades, de que Poncho Herrera, se sume al último show, que tendrá lugar el 21 de este mes en el Estadio Azteca son nulas, así lo confirmó en la alfombra roja del estreno de la cinta animada ‘Patos’, en cuyo doblaje participa junto con Fernanda Castillo.

Si voy al Azteca, hoy juegan los Pumas, sí realmente lo hacen bien, eso quiere decir que van a llegar al Azteca a la final, ojalá que pueda ir al Azteca a celebrar un campeonato de los Pumas

A pesar de su sarcasmo, el actor dejó en claro que no tiene ningún inconveniente en que la prensa le insista con el tema.

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Mi relación con ustedes siempre será con mucho respeto y también, he obtenido lo mismo de ese lado para acá y creo que no debería de cambiar. No, no, ustedes su trabajo es preguntar y yo estar aquí para responder, ya como lo hacemos nosotros, eso queda en nuestra responsabilidad

¿Qué dice Fernanda Castillo sobre el futuro de su hijo?

Por su parte, Fernanda Castillo compartió si le gustaría que su hijo Liam, se dedicara a la actuación desde pequeño, pues ya la acompaña a las giras y grabaciones. Por cierto que el niño, está por cumplir tres años, el próximo 19 de diciembre.

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