Julián Gil confía que su hijo sabrá la verdad pese a la alienación parental de Marjorie de Sousa

Julián Gil, tacha de incongruente a Marjorie de Sousa, luego de que esta presentara en televisión nacional al hijo de ambos, Matías, pues desde que el pequeño nació, fue ella quien se negó a que su rostro saliera en redes sociales o medios de comunicación.

Recuérdese que, a la fecha, el actor no ha podido convivir, ni ver a su hijo, debido a que le fue quitada la custodia, gracias al proceso legal que Marjorie, entabló en su contra, desde Miami, esta es la exclusiva.

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No es loco, es incongruente, uno de los problemas que existió desde el día uno, fue aquella pegada que salió y que ella no quería que el niño tuviese una vida pública y bueno, las cosas son como son, ustedes han visto que todo lo que ha dicho la señora ha sido congruente desde el día uno, absolutamente. Entonces, a mí me toca esperar, yo no puedo hacer nada más, me toca esperar y que el niño tenga sus pantalones y él por decisión propia tome la decisión de poder de compartir conmigo, porque por lo visto, si es por ella no va a pasar

¿Qué espera Julián Gil?

Julián, confía que cuando crezca Matías, sabrá entender por qué no pudo estar cerca de él.

Está la alienación parental, hay que ver con qué historia él crece, pero tengo un batallón de gente en redes sociales, amigos, compañeros que estoy segurísimo que se están encargando y se van a encargar por siempre, aunque yo me muera el día de mañana, Dios no lo quiera, que la gente se va a encargar de contarle a él cómo fueron las cosas, el niño tiene todo el derecho de estar conmigo y yo tengo todo el derecho de estar con él, gracias a Dios a toda la gente que se va encargar…

Finalmente, aseguró que como cada año, guarda el regalo navideño para Matías, así como cartas y demás objetos, que en el futuro puedan dar cuenta del deseo que tenía de convivir con él.

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Tengo sus siete regalos, ahora va a ser el séptimo, tengo todos, igual cartitas, cosas y todo eso se está guardando, es como tener una vida paralela para él, que en su momento la va a conocer completa

Julián Gil, debutó como diseñador al presentar su línea de trajes de caballero en Miami, Florida.

