¿Por qué los perros comen pasto? ¡El impactante motivo!

Muchas veces con su comportamiento las mascotas tratan de comunicarse con nosotros. Si tienes un perro, puede que durante alguno de sus paseos en el parque muestre una fijación por ingerir pasto y después lo regrese en vómito. Pero, ¿por qué los perros comen pasto?

La teoría más común se relaciona con su salud intestinal y digestiva. Desde luego, esto es por la presencia del vómito cada vez que los perros comen pasto. Sin embargo, la posibilidad de que tu “lomito” esté enfermo no es la única razón de este curioso comportamiento.

Por estas razones los perros comen pasto

Al respecto, Mary WildBehav de la red social X, describe más razones por las que los perros comen pasto. “Comer plantas es un comportamiento normal de los perros domésticos, pero debemos tener en cuenta una serie de consideraciones”, explica la cibernauta que tiende a divulgar detalles sobre etología animal.

A pesar de que los perros comen pasto y es una conducta de lo más curiosa, según la usuaria, hay muy poca literatura que aborda este tema aunque sí llega a mencionar que “se ha sugerido que el malestar gástrico o intestinal puede evocar esta conducta y que el consumo de plantas puede causar una irritación gástrica que provoca el vómito”.

No, LOS PERROS NO COMEN HIERBA PARA VOMITAR. Comer plantas es un comportamiento normal de los perros domésticos, pero debemos tener en cuenta una serie de consideraciones. Te cuento pic.twitter.com/AofgetrzIj — Mary WildBehav (@wildbehav) August 17, 2023

Del mismo modo, menciona una investigación que trataría de responder por qué los perros comen pasto. Los resultados detallan lo siguiente: “menos del 8% de los perros estudiados estaban enfermos antes de consumir plantas y menos del 25% vomitan tras consumirlas, por lo que es poco probable que se trate de un signo de enfermedad o que la hierba actúa como un emético”.

Por lo tanto, los perros comen pasto por razones que van más allá de su salud intestinal y falta de nutrientes. En otras palabras, pueden hacerlo por simple aburrimiento, uno de los principales problemas de conducta canina debido a la falta de estimulación ambiental.

Lo cierto es que al final no son claros los motivos. No obstante, puede ser algo heredado con una función biológica que todavía se desconoce o no se comprende; ya que, los lobos y coyotes también muestran un gusto por comer pasto.

