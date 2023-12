¿Por qué tengo muchas canas? Esta es la respuesta.

Por lo regular, la aparición de las canas es uno de los signos de la edad como consecuencia de la falta de producción de la melanina, es decir, el pigmento natural en el pelo, cejas y vello. Sin embargo, puedes tener muchas canas o sufrir de envejecimiento prematuro debido a unos malos hábitos.

Tal cual, es posible que tengas presencia de muchas canas en el cabello por no tomar suficiente agua, no saber regular bien tus niveles de estrés o por no alimentarte con los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Pero para que no existan dudas, explicamos con más detalle el por qué sucede esto.

Este hombre hace arte en el cabello de grandes celebridades

Te puede interesar: Esta es la vitamina que le hace falta a tu cuerpo si tienes muchas canas

¿Cuáles son los hábitos que generan muchas canas en el cabello?

Según apuntan otros medios de información, la respuesta a por qué tienes muchas canas son tus hábitos. En este sentido, es importante descubrir en dónde está el error y corregirlo para la salud de tu cabello. Pero sin más preámbulos, te presentamos los hábitos por los que salen muchas canas:



No tomar suficiente agua: Procurar estar hidratados es indispensable si queremos estar saludables. De lo contrario, no solo nos sentimos mal, sino que el cabello sufre las consecuencias porque los folículos pilosos se debilitan y se adelanta la pérdida de la melanina.

Procurar estar hidratados es indispensable si queremos estar saludables. De lo contrario, no solo nos sentimos mal, sino que el cabello sufre las consecuencias porque los folículos pilosos se debilitan y se adelanta la pérdida de la melanina. Estrés: No saber regular el estrés no solo te afecta emocionalmente, sino que puede expresarse en síntomas físicos como la aparición temprana de la canicie en el pelo.

No saber regular el estrés no solo te afecta emocionalmente, sino que puede expresarse en síntomas físicos como la aparición temprana de la canicie en el pelo. Utilizar herramientas de calor: Nos referimos a las planchas, rizadoras y secadoras de pelo que si bien son indispensables para un buen peinado, con el paso del tiempo y si abusamos de su utilización pueden debilitar al cabello y adelantar la aparición de muchas canas.

Nos referimos a las planchas, rizadoras y secadoras de pelo que si bien son indispensables para un buen peinado, con el paso del tiempo y si abusamos de su utilización pueden debilitar al cabello y adelantar la aparición de muchas canas. No usas protector solar: Conectado con el mal hábito anterior, si no usas un protector solar puedes contribuir a que el cabello envejezca antes de tiempo y se debilite.

Conectado con el mal hábito anterior, si no usas un protector solar puedes contribuir a que el cabello envejezca antes de tiempo y se debilite. Productos químicos: Desde luego, cuando tu cabello está en contacto con productos fabricados con químicos agresivos como los champús, acondicionadores y otros tratamientos capilares estás promoviendo la aparición de muchas canas. Por esta razón, muchos recomiendan apostar por productos más naturales.

Desde luego, cuando tu cabello está en contacto con productos fabricados con químicos agresivos como los champús, acondicionadores y otros tratamientos capilares estás promoviendo la aparición de muchas canas. Por esta razón, muchos recomiendan apostar por productos más naturales. Alimentarse mal: Es sabida la gran importancia de llevar una alimentación saludable y con los nutrientes que necesita tu cuerpo. Dicho de otro modo, te pueden salir muchas canas por la falta de vitaminas A, C, E y biotina, un tipo de vitamina B.

Es sabida la gran importancia de llevar una alimentación saludable y con los nutrientes que necesita tu cuerpo. Dicho de otro modo, te pueden salir muchas canas por la falta de vitaminas A, C, E y biotina, un tipo de vitamina B. Falta de actividad física: Ciertamente, un estilo de vida sedentario y poco ejercicio físico es capaz de alterar la salud del cuero cabelludo y desencadenar el envejecimiento prematuro y el brote de muchas canas en la cabeza.

Te puede interesar: ¿Qué te pasa si te arrancas una cana? Descúbrelo aquí