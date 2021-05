¿Quién aconsejó a Issabela Camil para que terminara con Luismi?

La viuda de Hugo López, Lucía Miranda, contó a Ventaneando que durante un encuentro con Camil le hizo una recomendación que parece siguió el pie de la letra.

Durante la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, esperábamos ver a varios amores de Luismi, sin embargo, parece que la producción se quedó con una relación en especial, la que tuvo con Ericka, quien en la vida representa a Isabela Camil.

Durante los capítulos de la serie que nos ha permitido ver cómo es la misteriosa vida de el llamdo “Sol de México” hemos sido testigos de las altas y bajas de la relación entre Camil y Luis Miguel, incluso se llega a entender que fue el gran amor de su vida, pues más allá de ser su pareja, fue su gran amiga, confidente y consejera.

Issabela Camil se niega a hablar de su relación con Luis Miguel.

Con el furor de la serie muchos nos preguntamos por qué si había tanto amor y química entre ellos, terminaron y parece que la respuesta la tiene Lucía Mirada, viuda de Hugo López, quien fuera manager de Luis Miguel, pues en entrevista para el programa Ventaneando aseguró que ella aconsejó a Issabela Camil para que pusiera fin a su romance con el cantante.

“Ella sufría mucho porque él estaba en ese momento muy joven, tenía 18 años o 19, y todas las chicas estaban detrás de él y ella sufría mucho, yo un día le dije a ella, en Los Ángeles, que me la encontré, porque ya no sabía qué hacer, si seguía o no, sí rompía, porque bueno, se querían muchísimo y yo le dije: ‘déjalo descansar cinco años porque está muy joven, haz lo tuyo, tal vez estudiar’, porque ella quería viajar y estudiar, ‘y después búscalo’, pero después pasaron esos años y no se dio, pero yo creo que fue uno de los grandes amores de Luis Miguel”, aseguró la compañera de vida de Hugo López.

Luis Miguel ¿También conquistó el corazón de Verónica Castro?

Por otro lado, Julieta Ortega, quien vivió con la actriz mexicana en Nueva York aseguró que Camil padeció mucho durante su relación con Luis Miguel: “Mi amiga sufrió muchísimo porque no se la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre siete años y no salir... Venía a Argentina y yo le preguntaba, ‘¿Qué viste?’, y me decía, ‘El Sheraton’. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón”.

Lucía Miranda también habló de la amistad tan entrañable que tenía “El Sol de México” con Alejandro Asensi y cómo la relación que el mánager tuvo con Michelle Salas, hija de “Micky”, afectó al grado de separarlos para siempre.

“Sé de todo lo que sucedió, que ellos se distanciaron justamente por esa situación, por ese romance, a lo mejor ella (Michelle) vio en Asensi, vio reflejada esa falta, ese padre que a lo mejor no tuvo, y que sintió, y así pasaron las cosas”, aseveró la viuda de Hugo López.

La cantante Stephanie Salas reacciona a “Luis Miguel, la serie”.