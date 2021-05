Luis Miguel ¿También conquistó el corazón de Verónica Castro?

Gabriela Bo, un periodista y un diseñador dieron a conocer detalles de la supuesta relación que vivieron los famosos cantantes.

Pese a que poco se sabe de la vida personal de Luis Miguel, uno de los aspectos que siempre ha sobresalido es la larga lista de amores y romances que tuvo durante toda su vida, incluso en la actualidad.

Cantantes, modelos, actrices, rubias, castañas, Luis Miguel ha tenido relaciones con muchísimas mujeres, y cada día parece que salen más personas que tuvieron algo con el cantante.

Verónica Castro explotó contra quienes critican la relación que tiene con su hijo.

Recientemente una noticia sorprendió a todos, pues se dio a conocer que Verónica Castro es una de las famosas que salió con el “Sol” y que mantuvieron un romance secreto desde hace 20 años.

El fotógrafo mexicano Hanzael Zárate confesó que ambos artistas fueron pareja en una entrevista para “De Primera Mano”: “Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro. Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo dijo a su gente de seguridad y se metieron, no me dio tiempo de tomar fotos o grabar... estuve bastantes horas esperando, nunca los vi salir. Estuve muy tarde ahí y no salieron nunca”.

Zárate aseguró que esto ocurrió hace más de 20 años en la mansión que tiene Luis Miguel en Acapulco: “Me acuerdo bastante bien, era muy ella, venía como si hubiera estado trabajando, venía en vestido, por eso la reconocí inmediatamente... Mis ojitos lo vieron, mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró”.

El fotógrafo no fue el único que habló sobre esta relación secreta ya que el reconocido diseñador de moda, Mitzy, también indicó que fue por medio de costosas joyas que Luis Miguel conquistó a Verónica Castro: “Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo, yo no sé de peso, pero si era un anillo que se veía que era un buen regalo. Vero decía: ‘¿cómo?, yo puedo ser tu mamá'”.

Cabe recordar que quien destapó la aventura entre el intérprete de “La incondicional” fue Gabriela Bo, ex esposa de Cristian Castro en una entrevista, en donde dejó entrever que esta situación pudo ser lo que causó una rivalidad entre su exmarido y Luis Miguel.

