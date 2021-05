Issabela Camil se niega a hablar de su relación con Luis Miguel.

La esposa de Sergio Mayer prefiere guardar silencio sobre el amorío que mantuvo con “El Sol de México” porque: “No le incumbe a nadie”.

Para nadie es un secreto que Luis Miguel, la serie ha sido todo un fenómeno, pues domingo a domingo todos están pendientes de lo que se revelará de la vida de el “Sol de México”.

Para los actores que interpretan a un personaje que sí existe en la vida real del cantante, es un reto, pues se enfrentan a comparaciones, sin embargo, quienes han participado en la serie, han afirmado que es un honor interpretar su papel.

Una de las que se ha mostrado más agradecida es Camila Sodi, quien la serie es Erika y está inspirada en Issabela Camil y tras dos temporadas, le dedicó unas lindas palabras de agradecimiento a la también actriz.

“Ha sido para mí un honor interpretar en la ficción, la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos”, comenzó diciendo Camila Sodi en una foto que compartió en sus redes sociales.

La sobrina de Thalía también aseguró que hizo su versión de Isabella con mucha admiración: “Lo he hecho con todo el amor , respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme re imaginar e interpretar esta memoria que alguien tienen de ti . I love you ❤️ 💫 Interchangeable souls 💫”.

Cabe mencionar que tras la primera entrega de Luis Miguel, la serie, Isabella habló en el programa “Suelta la Sopa”, en donde confesó detalles de su relación con el intérprete de “Qué nivel de mujer”.

“Creo siempre que el primer amor es brutalmente fuerte y creo que deja huella en la vida de todos. Me parece un gesto muy bello y muy sincero de parte de él decirlo abiertamente de esa manera”, indicó Camil.

Además negó que existiera un contrato de confidencialidad con las parejas del intérprete de “Tengo todo excepto a ti”.

Sobre el motivo de la ruptura entre Issabela Camil y Luis Miguel y si eso se verá en la segunda parte del show, la esposa de Sergio Mayer aseguró que es una etapa dolorosa.

“Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: ‘No cuenten tal cosa’. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad”, dijo la actriz a la prensa.

Se sabe que Issabela se negó a hablar con los productores de la serie biográfica de Luis Miguel, sin embargo, sí se reunió con Camila Sodi y le dio consejos para poder interpretarla y darle un toque más genuino, es por ello que las palabras de la actriz que interpreta a Erika son de total agradecimiento.

