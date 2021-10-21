Estas son todas las sorpresas preparadas en Los Premios de la Radio 2021.

Los Premios de la Radio 2021 llegan por primera vez a la señal de Azteca UNO con la conducción de nuestro querido Capi Pérez, Patricia Navidad, Ana Bárbara, Don Cheto, Chiquis y Pepe Garza.

Todo lo que debes saber de los próximos Premios de la Radio 2021.

El evento más importante en el mundo de la música regional mexicana será transmitido simultáneamente en México por Azteca UNO, en Estados Unidos por Estrella TV y en Latinoamérica por la señal de Mundo de Azteca Internacional.

Recuerda votar por tus artistas favoritos a través de nuestra aplicación TV Azteca En Vivo y forma parte de la gala más esperada de este año.

Los Premios de la Radio 2021 tendrán lugar el próximo miércoles 10 de noviembre en el Foro Expo Santa Fe de la Ciudad de México, bajo la producción de Ángel Aponte y Dio Lluberes, quienes con su amplia experiencia reafirman el compromiso de la televisora de llevar a los televidentes los mejores contenidos.

En el evento también se le rendirá un homenaje a Vicente Fernández y se hará un reconocimiento a la trayectoria de dos de los más grandes exponentes de la música vernácula mexicana: Pepe Aguilar y Aída Cuevas.

La alfombra roja será el espacio donde decenas de celebridades desfilarán con asombrosos looks. Este momento estará conducido por nuestras bellísimas Anette Cuburu y Carmen Muñoz.

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¿Qué artistas se presentarán en Los Premios de la Radio 2021?

Ana Bárbara, Chiquis, El Fantasma, Pepe Aguilar, Banda Los Sebastianes, Banda MS, Aída Cuevas, Los Dos Carnales, Marca MP, Grupo Firme, Edith Márquez, Gerardo Ortiz, Ángela Aguilar, Natalia Jiménez, Joss Favela, Carín León, Germán Montero, Natanael Cano, Leonardo Aguilar, Ramón FT Cornelio Vega, Banda la Adictiva, Jr H, Los dos de la S., entre otros, se darán cita en el escenario más imponente de la música regional mexicana.

Conoce a los artistas nominados a Los Premios de la Radio 2021

Artista del Año

Ángela Aguilar

Carín León

Christian Nodal

El Fantasma

Grupo Firme

Los Dos Carnales

Artista Masculino del Año

Carín León

Christian Nodal

El Fantasma

Julión Álvarez

Lenin Ramírez

Natanael Cano

Artista Femenina del Año

Ángela Aguilar

Ana Bárbara

Carolina Ross

Chiquis

Edith Márquez

Natalia Jiménez

Banda del Año

Banda el Recodo

Banda la Adictiva

Banda Ms

Banda los Recoditos

Banda los Sebastianes

Grupo Norteño del Año

Calibre 50

Grupo Firme

Intocable

Los Dos Carnales

Los Tucanes de Tijuana

Grupo o Solista Sierreño del Año

Carín León

Eslabón Armado

Los Plebes del Rancho

Marca Mp

Ulices Chaidez

Canción de Banda del Año

“A la Antigüita” - Calibre 50

“El Tóxico” - Grupo Firme ft. Carín León

“Incomparable” - Julión Álvarez y su Norteño Banda

“La Casita” - Banda Ms

“Soy buen amigo” - El Fantasma

“Ya supérame” - Grupo Firme

Canción de Mariachi del Año

“Aquí abajo” - Christian Nodal

“Decepciones” - Alejandro Fernández ft. Calibre 50

“Dime cómo quieres” - Ángela Aguilar ft. Christian Nodal

“Es Complicado” - Edith Márquez ft. David Bisbal

“Fruta Prohibida” – Ana Bárbara

“Tus Desprecios” - Pepe Aguilar ft. El Fantasma

Canción Norteña del Año

“Cabrón y Vago” - El Fantasma ft. Los Dos Carnales

“El envidioso” - Los Dos Carnales

“Hablando Claro” - Grupo Firme ft. Grupo Recluta

“Jamás te soltaré” - Intocable

“Tuyo y mío” - Los 2 Carnales ft. Camilo

Canción Sierreña del Año

“Con tus besos”- Eslabón Armado

“2 Veces” - Los Plebes del Rancho ft. Christian Nodal

“Te Encontré” - Ulices Chaidez ft. Eslabón Armado

“Tú” - Carín León

“Ya Acabó” - Marca Mp

Canción del Año Regional Urbana

“Así tocó mi vida 2” - Brandon y Elvin ft. Adriel Favela

“Grandes Ligas” - Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Klan, B-Real ft. Snoop Dogg

“Desde Morro” - Justin Morales

“Pacas Verdes” - Ovi ft. Natanael Cano

“Porte Exuberante” - Natanael Cano ft. Oscar Maydon

Corrido del Año

“El Bélico” - El Fantasma

“El Búho” - Luis R Conríquez

“El Flaquito” - Enigma Norteño

“El Perro“ - Gerardo Ortiz

“La captura 3” - Tucanes de Tijuana

Colaboración del Año

“Botella tras Botella” - Christian Nodal ft. Gera Mx

“Cabrón y Vago” - El Fantasma ft. Los Dos Carnales

“Dime cómo quieres” - Ángela Aguilar ft. Christian Nodal

“Gracias” - Grupo Firme ft. Grupo Codiciado

“Somos los que somos” - Banda Ms ft. Los 2 de la S

“Yo ya no vuelvo contigo” -Lenin Ramírez ft. Grupo Firme

Artista Revelación del Año

Edición Especial

Eslabón Armado

Jr H

Luis R Conríquez

Marca Mp

Marca Registrada

OVI

Premio al Orgullo Latino

Ángela Aguilar

Banda Ms

Carín León

Grupo Firme

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