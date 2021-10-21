Estas son todas las sorpresas preparadas en Los Premios de la Radio 2021.
Tenemos todo listo para transmitir el evento más importante en el mundo de la música regional mexicana.
Los Premios de la Radio 2021 llegan por primera vez a la señal de Azteca UNO con la conducción de nuestro querido Capi Pérez, Patricia Navidad, Ana Bárbara, Don Cheto, Chiquis y Pepe Garza.
Todo lo que debes saber de los próximos Premios de la Radio 2021.
El evento más importante en el mundo de la música regional mexicana será transmitido simultáneamente en México por Azteca UNO, en Estados Unidos por Estrella TV y en Latinoamérica por la señal de Mundo de Azteca Internacional.
Recuerda votar por tus artistas favoritos a través de nuestra aplicación TV Azteca En Vivo y forma parte de la gala más esperada de este año.
Los Premios de la Radio 2021 tendrán lugar el próximo miércoles 10 de noviembre en el Foro Expo Santa Fe de la Ciudad de México, bajo la producción de Ángel Aponte y Dio Lluberes, quienes con su amplia experiencia reafirman el compromiso de la televisora de llevar a los televidentes los mejores contenidos.
En el evento también se le rendirá un homenaje a Vicente Fernández y se hará un reconocimiento a la trayectoria de dos de los más grandes exponentes de la música vernácula mexicana: Pepe Aguilar y Aída Cuevas.
La alfombra roja será el espacio donde decenas de celebridades desfilarán con asombrosos looks. Este momento estará conducido por nuestras bellísimas Anette Cuburu y Carmen Muñoz.
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¿Qué artistas se presentarán en Los Premios de la Radio 2021?
Ana Bárbara, Chiquis, El Fantasma, Pepe Aguilar, Banda Los Sebastianes, Banda MS, Aída Cuevas, Los Dos Carnales, Marca MP, Grupo Firme, Edith Márquez, Gerardo Ortiz, Ángela Aguilar, Natalia Jiménez, Joss Favela, Carín León, Germán Montero, Natanael Cano, Leonardo Aguilar, Ramón FT Cornelio Vega, Banda la Adictiva, Jr H, Los dos de la S., entre otros, se darán cita en el escenario más imponente de la música regional mexicana.
Conoce a los artistas nominados a Los Premios de la Radio 2021
Artista del Año
Ángela Aguilar
Carín León
Christian Nodal
El Fantasma
Grupo Firme
Los Dos Carnales
Artista Masculino del Año
Carín León
Christian Nodal
El Fantasma
Julión Álvarez
Lenin Ramírez
Natanael Cano
Artista Femenina del Año
Ángela Aguilar
Ana Bárbara
Carolina Ross
Chiquis
Edith Márquez
Natalia Jiménez
Banda del Año
Banda el Recodo
Banda la Adictiva
Banda Ms
Banda los Recoditos
Banda los Sebastianes
Grupo Norteño del Año
Calibre 50
Grupo Firme
Intocable
Los Dos Carnales
Los Tucanes de Tijuana
Grupo o Solista Sierreño del Año
Carín León
Eslabón Armado
Los Plebes del Rancho
Marca Mp
Ulices Chaidez
Canción de Banda del Año
“A la Antigüita” - Calibre 50
“El Tóxico” - Grupo Firme ft. Carín León
“Incomparable” - Julión Álvarez y su Norteño Banda
“La Casita” - Banda Ms
“Soy buen amigo” - El Fantasma
“Ya supérame” - Grupo Firme
Canción de Mariachi del Año
“Aquí abajo” - Christian Nodal
“Decepciones” - Alejandro Fernández ft. Calibre 50
“Dime cómo quieres” - Ángela Aguilar ft. Christian Nodal
“Es Complicado” - Edith Márquez ft. David Bisbal
“Fruta Prohibida” – Ana Bárbara
“Tus Desprecios” - Pepe Aguilar ft. El Fantasma
Canción Norteña del Año
“Cabrón y Vago” - El Fantasma ft. Los Dos Carnales
“El envidioso” - Los Dos Carnales
“Hablando Claro” - Grupo Firme ft. Grupo Recluta
“Jamás te soltaré” - Intocable
“Tuyo y mío” - Los 2 Carnales ft. Camilo
Canción Sierreña del Año
“Con tus besos”- Eslabón Armado
“2 Veces” - Los Plebes del Rancho ft. Christian Nodal
“Te Encontré” - Ulices Chaidez ft. Eslabón Armado
“Tú” - Carín León
“Ya Acabó” - Marca Mp
Canción del Año Regional Urbana
“Así tocó mi vida 2” - Brandon y Elvin ft. Adriel Favela
“Grandes Ligas” - Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Klan, B-Real ft. Snoop Dogg
“Desde Morro” - Justin Morales
“Pacas Verdes” - Ovi ft. Natanael Cano
“Porte Exuberante” - Natanael Cano ft. Oscar Maydon
Corrido del Año
“El Bélico” - El Fantasma
“El Búho” - Luis R Conríquez
“El Flaquito” - Enigma Norteño
“El Perro“ - Gerardo Ortiz
“La captura 3” - Tucanes de Tijuana
Colaboración del Año
“Botella tras Botella” - Christian Nodal ft. Gera Mx
“Cabrón y Vago” - El Fantasma ft. Los Dos Carnales
“Dime cómo quieres” - Ángela Aguilar ft. Christian Nodal
“Gracias” - Grupo Firme ft. Grupo Codiciado
“Somos los que somos” - Banda Ms ft. Los 2 de la S
“Yo ya no vuelvo contigo” -Lenin Ramírez ft. Grupo Firme
Artista Revelación del Año
Edición Especial
Eslabón Armado
Jr H
Luis R Conríquez
Marca Mp
Marca Registrada
OVI
Premio al Orgullo Latino
Ángela Aguilar
Banda Ms
Carín León
Grupo Firme
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