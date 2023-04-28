Así están preparando todo para el concierto de Rosalía en la CDMX.

La noche de este 28 de abril vamos a tener el concierto gratuito de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, por ese motivo, nuestra compañera Mónica Castañeda se encuentra en el lugar para darnos todos los detalles.

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Quiero decirles que es impresionante la cantidad de personas que se están reuniendo a pesar del calor, más de 25 grados lo que estamos sintiendo en esta plancha, ustedes imaginaran el rebote que se siente, hay personas que llegan desde todas partes, ya encontré gente de Hermosillo, gente que viene desde distintas partes de la Ciudad de México, la zona conurbada

Entre las personas que encontró, estaban unos jóvenes que venían de la zona de Iztapalapa. Además, nuestra compañera dio las mejores recomendaciones para las personas que quieran asistir al concierto gratuito de Rosalía.

Si ustedes van a venir, les recuerdo, hay que venir hidratados, hay que venir… Como pueden ver allá con la toma de mi compañero Casasola, ya se está juntando la gente cerca del escenario, pero hace mucho calor, por eso la venta de los paraguas está a todo lo que da o de los sombreros

¿Qué estaban esperando los fans tan temprano?

Mónica Castañeda reveló detalles de todo lo que los fans están esperando desde temprano en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

A las ocho de la noche va a arrancar el concierto, allá está el escenario, muchos esperan que empiece a haber una clase o un ensayo, algo que les de luz de que Rosalía ya está cerca, eso no ha sido confirmado, pero se espera que después de las tres de la tarde, ahora todavía hay un hueco

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