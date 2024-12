¡Prepárate para el 2025! Esto es lo que el Banco del Bienestar recomienda no hacer

El Banco del Bienestar se ha convertido en una pieza fundamental del sistema financiero mexicano. Con su compromiso de fomentar la inclusión financiera y mejorar las condiciones económicas de las personas más vulnerables, esta institución ofrece servicios clave a millones de mexicanos. Sin embargo, con la llegada del 2025, ha emitido una importante advertencia para proteger a sus derechohabientes.

¿Por qué tener cuidado si eres usuario del Banco del Bienestar?

Recientemente, el Banco del Bienestar lanzó una alerta oficial a través de su cuenta en X (antes Twitter) sobre una nueva forma de fraude. Esta advertencia busca proteger a quienes reciben apoyos sociales y utilizan la tarjeta del bienestar. La institución aclaró que no otorga préstamos ni solicita información personal a través de sitios web fraudulentos.

El Banco del Bienestar pide a sus usuarios ser cautelosos y no caer en mensajes o páginas falsas que soliciten información bancaria. Para evitar ser víctima de estos fraudes, recomiendan consultar únicamente sus canales oficiales. De igual forma, recalcan que la institución no se comunica por vías no verificadas para ofrecer préstamos o servicios adicionales.

¿Qué recomienda el Banco del Bienestar para no ser víctima de un fraude?

Para el 2025, el Banco del Bienestar hace un llamado a la precaución y sugiere no realizar las siguientes acciones:

No compartir información personal en sitios no oficiales o mediante mensajes sospechosos. Evitar dar clic en enlaces desconocidos que prometen beneficios relacionados con su tarjeta del Bienestar. No aceptar ofertas de préstamos provenientes de redes sociales, correos electrónicos o llamadas telefónicas.



El Banco del Bienestar se mantiene firme en su misión de apoyar a los sectores más desfavorecidos. A pesar de los retos que enfrenta, como ampliar su infraestructura en zonas remotas, sigue siendo un pilar importante en el desarrollo económico inclusivo del país.

