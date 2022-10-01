Survivor México: Así reaccionó Nahomi con el triunfo de Julián.

Fue la noche de ayer cuando la tan esperada gran final de Survivor México llegó, muchas estrategias, polémicas, traiciones y alianzas se vieron a lo largo de esta tercera temporada del reality más demandante de la televisión mexicana.

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Durante la última semana de competencia, las votaciones se encontraron abiertas para poder definir al gran ganador de la tercera edición de Survivor México.

Por lo que, durante esos días, los tres finalistas; Nahomi, Kenta y Julián, realizaron algunas actividades que tenían grandes recompensas para todos.

Sin embargo, el concejo final llegó y las votaciones concluyeron; Kenta, Nahomi y Julián se despedían de una de las más sorprendentes aventuras que tendrán en sus vidas.

Finalmente, se dio a conocer que Julián fue el completo ganador de la tercera temporada de Survivor México, por tal razón sus compañeros finalistas no dudaron en abrazarlo y felicitarlo por este gran reto.

La reacción de Nahomi y Julián con los resultados.

Aunque Nahomi, era una de las preferidas para ganar, ella tomó la decisión de abrazar a su compañero y mostrando todo su apoyo, pero en varios momentos se notó su cara diferente, dando a entender que no estaba nada contenta, y se notaba triste, ya que quería ser la primera mujer en ganar.

Por su parte, Julián agradeció a todas las personas que votaron a su favor y lo ayudaron a ganar Survivor México.

Se logró, gracias, gracias a todos de verdad, no pensé que esto llegara a ser realidad. Siempre les voy a agradecer a todos por votar por mí, por acompañarme durante 16 semanas, por siempre brincar, llorar, festejar conmigo

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