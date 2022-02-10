Integrantes de la primera generación de La Academia se reencontraron.

Estamos muy cerca de que se cumplan 20 años de la primera generación de La Academia, el fenómeno de la televisión mexicana que cambió la vida de muchos jóvenes, mismos que ahora tienen una gran carrera dentro del mundo del espectáculo.

La Academia Programa 2 Completo (Parte 1)

Muchos de ellos siguen siendo recordados por los fans, por su gran participación en el reality, pero otros han tenido papeles y éxitos tan grandes que se han metido en el corazón de millones de personas, tal es el caso de Yahir.

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La pequeña reunión de los exalumnos de La Academia

Para ellos La Academia fue la casa donde aprendieron y perfeccionaron sus talentos, pero también formaron grandes amistades que hasta la fecha siguen vigentes.

Hace unos días, cinco de sus integrantes se reunieron en un restaurante de la Ciudad de México para cenar y recordar sus grandes momentos en La Academia: Yahir, Toñita, María Inés, Estrella y Raúl.

La foto de la hermosa cena donde demostraron lo bien que se llevan tras 20 años de haber estado en La Academia, fue compartida por Yahir.

Es increíble siempre que estamos juntos. Han pasado 20 añotes de La Academia. ¡¡Qué recuerdos tan ching*nes, que noche, qué cena!!

Los mensajes de sus fans no se hicieron esperar, pues todos reaccionaron a su cena con mucha felicidad, aunque no faltó quien preguntaba por un reencuentro con todos los integrantes de la primera generación de La Academia.

¿Podríamos tener un reencuentro de la primera generación de La Academia?

Los fans se han preguntado si a 20 años de haber formado parte de la primera generación de La Academia, los integrantes de ella tienen pensado tener un gran reencuentro.

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Algunos se han manifestado a favor, pero otros han afirmado que sería complicado por la relación que tienen entre ellos y las agendas de trabajo.

