Wi-Fi: ¿Cómo saber si alguien está robando mi internet?

Desde que el Wi-Fi se convirtió en una parte esencial de nuestras vidas, es inevitable que al contratar una red surjan preocupaciones sobre la seguridad de nuestra conexión.

En este sentido, ¿quién no ha tenido alguna vez la sospecha de que alguien más está aprovechando nuestra red sin permiso? A veces, esta inquietud se agudiza cuando la señal se vuelve inestable y no podemos determinar la causa. Pero hoy te traemos la solución: aprender a bloquear un dispositivo no deseado de tu red Wi-Fi.

¿Cómo saber si están utilizando mi internet sin permiso?

El primer paso para proteger tu red es saber si efectivamente un dispositivo se está aprovechando de tu señal. Para ello, puedes utilizar un aplicación disponible de forma gratuita en Google Play y Apple Store. Al instalarla, podrás escanear tu red y ver la lista de dispositivos conectados, incluyendo sus marcas y tipos.

Una vez que identifiques al intruso, anota la información sobre ese dispositivo, ya que la necesitarás para bloquearlo.

¿Cómo bloquear un dispositivo de mi red de Wi-Fi?

Si prefieres no utilizar una aplicación de terceros, puedes realizar este proceso directamente desde el sitio web de configuración de tu módem. Cada módem tiene su propio sitio de configuración y para encontrar el tuyo, consulta la página oficial de tu proveedor de internet.

Una vez en el sitio web de configuración, generalmente encontrarás un menú con diversas opciones. Busca la sección “Connection” para ver la lista de dispositivos conectados, junto con sus direcciones IP y direcciones MAC (identificadores únicos). La dirección MAC es esencial para bloquear el dispositivo no deseado.

Ahora, dirígete a la sección “Security” y selecciona “MAC Control” o “MAC Filter”. En la lista de bloqueos, agrega el intruso utilizando su dirección MAC. ¡Listo! Habrás bloqueado el dispositivo no deseado de tu red Wi-Fi.

Este proceso puede variar ligeramente según el fabricante de tu módem, pero la esencia es la misma. Bloquear un dispositivo no deseado en tu red Wi-Fi es una forma efectiva de proteger tu conexión y asegurarte de que solo las personas autorizadas puedan usarla.