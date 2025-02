Psicología: ¿Por que hay personas que siempre hacen favores?

Seguramente en tu círculo de amigos, familiares o incluso tú mismo, siempre hay una persona que está dispuesta a hacer un favor a alguien más. Desde lo más simple, como pasarte un rollo de papel al baño, hasta algo que requiera más confianza, como prestarte dinero. Estas personas (que incluso puedes serlo tú mismo) parecen tener la necesidad de estar haciendo ‘paros’. Pero, ¿cuál es la razón? La psicología tiene la respuesta y aquí te la vamos a compartir.

¿Por que hay personas que siempre hacen favores, según la psicología?

De acuerdo con expertos en el tema, algunas personas no han aprendido a responsabilizarse de su propia vida; es decir, aún no están completamente en su etapa de madurez . Esto significa dichos individuos necesitan de la ayuda de alguien más cada que se sienten en problemas porque, de manera inconsciente, no se consideran aptos para resolver los problemas que se les presenten.

Programa 13 enero 2025 Parte 1 | Hablemos de la depresión sonriente [VIDEO] ¿Qué es la depresión sonriente y cómo se puede sobrellevar? El Dr. Román Hernández nos explica qué es la depresión sonriente y cómo se debe tratar.

Te puede interesar: 5 señales claras de que una persona necesita más amor en su vida

En este sentido, algunas personas hacen favores porque buscan ser aceptas o queridas por los demás, ya que al hacerlo, estarían evitando ser rechazado o vistas como alguien que no vale nada, algo que, directamente, tiene relación con la baja autoestima .

¿Cómo mejorar mi autoestima?

Por lo anterior, es importante que si tú o alguien tiene esta personalidad complaciente, comience a trabajar en sí mismo para aumentar el nivel de tu autoestima. De acuerdo con el Instituto Europeo de Psicología Positiva, lo más importante para lograrlo es identificar el origen de tu baja energía mental y aprender a perdonar tus errores.

También debes aprender a convertir tus pensamientos negativos en respuestas racionales. Recuerda, un diálogo interno es fundamental a la hora de construir nuestra autoestima. Otra recomendación es hacer ejercicio, pues hay estudios que indican que hacer deportes incrementa la autoestima a corto plazo.

Sin embargo, si sientes que nada de esto te funciona, es necesario que visites a un profesional de la salud . Ellos podrán darte un diagnóstico más preciso, porque como bien sabemos, cada cabeza es un mundo completamente diferente.