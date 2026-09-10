Lev Vygotsky, psicólogo ruso: “El aprendizaje impulsa el desarrollo, no a la inversa”

La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, sintetiza la Universidad Veracruzana y explica que la palabra proviene del griego “psico” (alma o actividad mental) y “logía” (estudio). Además, añade que esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual.

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Que esta disciplina haya llegado hasta este presente es el resultado del trabajo que han llevado a cabo profesionales como Sigmund Freud, Jean Piaget, Lev Vygotsky, B. F. Skinner y Abraham Maslow, entre muchos otros.

¿Quién fue Lev Vygotsky?

Al respecto, hoy la atención la centramos en Lev Vygotsky, un psicólogo ruso cuya teoría sociocultural destaca el papel fundamental de la interacción social y cultural en el desarrollo cognitivo, según precisa un informe del Instituto para el Futuro de la Educación. Esta casa de estudios remarca que este profesional vino a cambiar la forma en la que vemos la educación y el desarrollo de las infancias.

#PsicologíaEducativa #AprendizajeSignificativo #ZonaDeDesarrolloProximo #Educación ♬ sonido original - Hacia la Disertación® @hacialadisertacion Lev Vygotsky nos dejó una idea poderosa: no aprendemos solos, aprendemos en relación con otros. Su teoría cambió la forma en que entendemos la educación, resaltando el papel del entorno, el lenguaje y la interacción social en el desarrollo cognitivo. Cada vez que un estudiante logra avanzar con la guía de un maestro, un mentor o incluso un compañero, ahí está presente su concepto de la Zona de Desarrollo Próximo. Aprender no es memorizar… es construir significado en conjunto. #Vygotsky

Lev Vygotsky propuso la Teoría Sociocultural del Desarrollo Cognitivo, sosteniendo que el aprendizaje humano es un proceso fundamentalmente social. Fuentes bibliográficas remarcan que aunque sus obras sufrieron censura durante el régimen estalinista, su redescubrimiento a partir de la década de 1960 revolucionó las prácticas educativas contemporáneas, sentando las bases del constructivismo social y de técnicas metodológicas como el andamiaje pedagógico.

Lev Vygotsky y una frase para pensar

Dentro de sus aportes al mundo de la psicología podemos destacar diferentes premisas como su frase “El aprendizaje impulsa el desarrollo, no a la inversa” con la que postula que el aprendizaje no es un mero resultado pasivo de la maduración biológica, sino el motor fundamental que dinamiza y orienta el desarrollo cognitivo.

Con esta frase, el psicólogo ruso plantea que la instrucción social e intencionada se sitúa al frente del desarrollo, tirando de él hacia adelante. Se trata además de una premisa que mantiene una vigencia absoluta y constituye la columna vertebral de la educación moderna, respaldada incluso por la neurociencia que demuestra la alta plasticidad cerebral frente a los estímulos del entorno.