En el Corral de las verdades Ivonne Montero y Natalia Alconcer se sinceran sobre su desencuentro y “el beso de Judas”

Por primera vez en La Granja VIP se realizó la dinámica "Corral de las verdades" en la que dos de las críticas entrevistaron a dos de las granjeras, en esta ocasión, a Ivonne Montero y Natalia Alcocer quienes tienen una historia de controversias en el pasado que ya resurgió por el llamado “beso de Judas”.

El desencuentro sucedió durante la fiesta que disfrutaron los granjeros en la semana, en ella varios jugaron “verdad o reto” y una de las preguntas que tuvo que responder Ivonne fue: “quién crees que podría darte el beso de Judas” y señaló a Natalia quien no tomó nada bien la situación.

En la gala de eliminación Linet Puente preguntó a Montero quién la había decepcionado y respondió: “en este momento estoy cargando con algo, un tema con Natalia”, añadió que solo la había señalado en la fiesta porque con ella tiene una historia y a todos los demás los está conociendo, “a ella ya la conozco, sé cómo se maneja, cómo es, cuál es su energía, su forma de reaccionar”,

Ivonne añadió que no le guarda rencor y tiene ganas de seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando, “todo iba muy bien, yo no le mostré ni lejanía ni mala energía, pero sucedió el juego”.

A su vez, Natalia Alconcer fue entrevistada por Ferka y aseguró que en el pasado Ivonne ya la había traicionado y, aunque le dio una segunda oportunidad cuando ingresaron a La Granja VIP, rápidamente se dio cuenta de que no podía confiar en ella.

“Yo le di la oportunidad a una persona de ofrecerle lo mejor de mí y ella me volvió a besar como Judas. Ya no quiero hablar de Ivonne, la felicito, que le vaya muy bien, yo vengo a contar mi historia”.

Ivonne Montero dijo quién cree que es el participante más fuerte en la segunda temporada de La Granja VIP

Más allá de su desencuentro con Natalia, cuando le preguntaron a Ivonne Montero quién considera que es la persona más fuerte dentro del juego señaló a Julio Camejo, “ha demostrado fortaleza, empatía y generosidad. Se vuelve un contrincante peligroso”, afirmó.

Por el lado contrario, señaló a la Coreañera, la primera eliminada de la segunda temporada, como la más débil, dijo que no pertenecía a ese espacio, “es una energía más sana, más pura, más limpia, tiene mucho que madurar y nosotros ya tenemos experiencia”.

