A cierta edad surge la necesidad de decidir qué estudiar pensando en nuestro futuro laboral. La psicología aparece entre las disciplinas más destacadas entre las ciencias sociales motivo por el cual diferentes instituciones, como la Universidad de Palermo (Argentina), destacan por qué estudiarla.

Noticias Michoacán del 20 de mayo 2026

Esta casa de altos estudios afirma que la psicología es una ciencia que se encarga del estudio de la mente humana y su actividad, así como de las conductas de individuos y grupos. En cuanto a la profesionalización afirma que se valen de métodos empíricos cuantitativos y cualitativos de investigación, y es por ello que se estudia a diferentes referentes y sus legados.

¿Quién fue B.F. Skinner?

Al consultar sobre los psicólogos más destacados, la Inteligencia Artificial (Gemini) nombra, entre otros, a Burrhus Frederic Skinner (B.F. Skinner) uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y el principal exponente del conductismo radical. A diferencia de los psicólogos que se enfocaban en los procesos mentales internos o el inconsciente, Skinner sostuvo que la psicología debía centrarse exclusivamente en la conducta observable y medible.

La mayor contribución del psicólogo estadounidense fue la teoría del condicionamiento operante, la cual plantea que el comportamiento humano y animal está moldeado por sus consecuencias: las conductas que reciben un refuerzo (premio) tienden a repetirse, mientras que aquellas que son castigadas o ignoradas tienden a extinguirse.

B.F. Skinner y una frase profunda

La frase “Los hombres construyen la sociedad y la sociedad construye a los hombres” sintetiza de manera brillante el núcleo de la visión psicológica de B.F. Skinner: el conductismo radical. A primera vista, puede sonar casi humanista o filosófica, pero para el psicólogo estadounidense tiene una explicación estrictamente científica basada en la interacción con nuestro entorno.

Gemini precisa que esta premisa plantea un bucle de retroalimentación continua en el que el ser humano y su entorno se modelan mutuamente de forma permanente: primero, las personas construyen la sociedad al consolidar y estructurar colectivamente aquellas conductas prácticas que les resultan útiles para sobrevivir; segundo, esa misma estructura social, una vez establecida, actúa como un gigantesco sistema de condicionamiento que, mediante premios y castigos, esculpe la identidad, los hábitos y los valores de los individuos.

Esta frase de B.F. Skinner no pierde vigencia y es que deja en claro que “el diseño cultural creado por el hombre se convierte en el arquitecto de su propio comportamiento”, concluye la IA.