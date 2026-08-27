B. F. Skinner, psicólogo estadounidense: “Si eres viejo, no trates de cambiarte a ti mismo, cambia tu entorno”

Entre las definiciones más difundidas sobre la psicología se destaca la que afirma que es una disciplina que sirve para describir, explicar, predecir y modificar los procesos mentales y la conducta humana, buscando comprender cómo las personas perciben, piensan, sienten y se relacionan con su entorno.

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Según la Asociación Americana de Psicología (APA), el propósito fundamental de la psicología es comprender la mente y el comportamiento humano para promover el bienestar individual y social. El fin último es ayudar a las personas a adaptarse a su entorno y a mejorar sustancialmente su calidad de vida.

¿Cuál fue el legado de B. F. Skinner?

Para que lo señalado anteriormente sea posible, los psicólogos trabajan en base a las investigaciones y teorías desplegadas a lo largo de los años por diferentes expertos. Al respecto, hoy posamos nuestra atención en B. F. Skinner, un influyente psicólogo, filósofo social e inventor estadounidense, considerado el principal exponente del conductismo radical.

B. F. Skinner formuló la teoría del condicionamiento operante, demostrando cómo los comportamientos se fortalecen o debilitan según la presencia de refuerzos positivos, refuerzos negativos o castigos. Desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard precisan que sus descubrimientos permitieron desarrollar tecnologías del aprendizaje y métodos de modificación de conducta que hoy se aplican en la educación especial, el tratamiento del autismo y el diseño de programas de rehabilitación.

B. F. Skinner y una frase para reflexionar

No hay dudas de que los aportes de B. F. Skinner son muy importantes en el campo de la psicología. En este marco, muchas de sus conclusiones pueden palparse a través de premisas y frases como la que señala que “Si eres viejo, no trates de cambiarte a ti mismo, cambia tu entorno”.

Con esta frase, el psicólogo estadounidense nos dice que, a medida que envejecemos, resulta mucho más fácil y efectivo modificar lo que nos rodea que intentar cambiar nuestros hábitos o forma de ser profundamente arraigada.

Se trata de una frase totalmente vigente en la actualidad y nos lleva a reflexionar ya que B. F. Skinner nos propone ajustar el mundo exterior a nuestras necesidades presentes para vivir mejor, en vez de luchar contra los cambios naturales de nuestra propia mente y cuerpo.