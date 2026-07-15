Cómo hacer que un niño se relacione con otros y haga amigos
La psicología dio algunas estrategias para que tu hijo pueda entablar vínculos desde pequeño.
Para todos los que tienen hijos pequeños, saben que si hay algo que es fundamental es la amistad entre los más pequeños, los cuales comenzarán a establecer los primeros vínculos en los colegios, haciendo sus primeros amigos. Así como hay quienes tienen la facilidad de hacerlo, otros en cambio, muestran algunas dificultades para relacionarse. Es por este motivo, que la psicología explicó cómo lograr que un niño se pueda relacionar con los demás y entablar más amistades y que puedan iniciar sus vínculos a una edad más temprana.
Noticias Aguascalientes del 14 de julio 2026
Por qué es fundamental entablar amistades a una edad temprana
De acuerdo a lo que manifestaron algunos especialistas en psicología, coincidieron en que entablar amistades a una edad muy temprana para los niños es algo fundamental, teniendo en cuenta que esto contribuirá a que enriquezcan sus vidas, aumenten la autoestima y les brindarán el apoyo necesario para el desarrollo escolar. Además, tener un amigo en la etapa escolar es tan fundamental como obtener una calificación alta.
Si bien hay muchos niños que tienen la facilidad de tener muchos amigos durante su época escolar y suelen estar rodeados de muchas personas; hay quienes son más tímidos y no tienen demasiados amigos; y esto puede representar un grave problema, en especial para el futuro. Es por este motivo que la psicología compartió algunas estrategias para que tu hijo pueda relacionarse con otros y haga amigos.
Estrategias para que un niño se relacione con otros
- Desarrollar habilidades sociales: las habilidades sociales no surgen de manera natural en todos los casos; ya que hay niños que tienen un comportamiento impulsivo e interactivo que se pone como obstáculo a la hora de hacer amistades. Debes procurar brindarle un poco de asesoría, enfatizando la importancia de tomar turnos y compartir durante el tiempo de juego familiar.
- Practicar durante las citas de juego: las citas de juego bajo supervisión son una gran forma de ejercitar los músculos sociales; por lo que la psicología sugiere que madres y padres dediquen un tiempo antes de las citas para revisar con su hijo y entre las actividades que se recomiendan está hablar con tu hijo sobre lo que implica recibir visitas; pedir que elija juegos con anticipación, entre otros.
- Ayudar a niños con un carácter más tímido: si a tu hijo le cuesta relacionarse no debes preocuparte y es que hay una diferencia entre apoyo y permisividad; por lo que deben darle la oportunidad de conocer a otras personas