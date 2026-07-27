Anna Freud, psicoanalista austríaca: “La preocupación nos debe conducir a la acción, no a una depresión”

Dentro del mundo de la psicología, existe un gran caudal de estudios e investigaciones que fueron desarrolladas por profesionales de distintos países. Por lo general, son poco más de cinco los más mencionados, pero hasta en la actualidad existen expertos que intentan descifrar la mente humana.

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Sigmund Freud es uno de estos profesionales más destacados dentro de la psicología y es que la transformó al fundar el psicoanálisis y postular que gran parte de la conducta humana está guiada por procesos e impulsos inconscientes. Sin embargo, su hija Anna Freud también merece un párrafo aparte ya que logró consolidar y expandir este legado al sistematizar la teoría de los mecanismos de defensa del Yo y convertirse en la pionera del psicoanálisis infantil.

¿Por qué estudiar a Anna Freud?

Anna Freud fue una psicoanalista austríaco-británica que, entre otros aportes, logró adaptar el método terapéutico del psicoanálisis a las etapas del desarrollo socioemocional de los niños. Diversos escritos relacionados a su labor afirman que estudiarla tampoco debe ser algo individua ya que junto a su padre sentaron las bases para comprender la dinámica de la personalidad, la importancia del desarrollo temprano y el tratamiento de los trastornos mentales en todas las etapas de la vida.

Por lo tanto, se puede resaltar que el enfoque de Anna Freud estuvo centrado en el desarrollo de la observación directa, las etapas de maduración y la adaptación del sujeto a su entorno. En el presente, en redes sociales y plataformas dedicadas a la psicología pueden hallarse los resultados de sus investigaciones y premisas que ayudan a sintetizar sus descubrimientos.

Anna Freud y una frase vigente

“La preocupación nos debe conducir a la acción, no a una depresión” es una de las frases atribuidas a Anna Freud con la que plantea que la preocupación debe actuar como un impulso transformador hacia la acción resolutiva y no como un bucle mental que conduce a la parálisis o al agotamiento emocional.

En la actualidad, esta frase de la psicoanalista austríaco-británica se aplica convirtiendo el estrés o la rumiación digital en pequeños pasos accionables, enfocando la atención únicamente en lo que sí está bajo nuestro control directo. Anna Freud nos deja en claro que al pasar de la preocupación a la ejecución diaria, recuperamos el protagonismo frente a la incertidumbre del entorno.